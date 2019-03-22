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Zuhal Topal’la Sofrada çekimleri Gaziantep'te devam ediyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.03.2019 02:05 | Son Güncelleme

Zuhal Topal’in sunuculuğunu üstlendiği, Fox TV'de ekrana gelen sevilen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Sofrada'nın çekimleri, Gaziantep’te devam ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada çekimleri Gaziantep'te devam ediyor!

Hafta içi her gün FOX izleyicisiyle buluşan programı için Gaziantep yolunu tutan Topal, “Zuhal Topal’la Sofrada”da bu sefer Antepli kadınları yarıştıracak. Çekimlerine son hız devam edilen ve yakında FOX’ta yayınlanacak olan bölümlerde kadınlar, gastronomide adından bolca söz ettiren Gaziantep’in yöresel yemeklerini, geleneksel lezzetlerini yarışmacılara sunacaklar, izleyicilere birbirinden lezziz tarifler vermiş olacaklar.

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ZUHAL TOPAL YEREL KIYAFETLERİ GİYDİ!
Sevilen sunucu Topal, Gaziantep’in yöresel kıyafetlerini giymeyi, alışveriş yapmayı, davul çalıp oynamayı ihmal etmedi. Antepli kayınvalideler ve onların gelinleriyle bir araya gelen yapım ekibi de, çekimler sırasında çok eğlendi, bol bol fotoğraf çekildi.

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Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği, gelin ve kayınvalideleri buluşturan, kıyasıya rekabetin yaşandığı “Zuhal Topal ile Sofrada”, hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.

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Zuhal Topal'la Sofrada zuhal topal fox tv

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