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Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu | Zuhal Topal’la Sofrada’da kim kazandı?

09.04.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında 9 Nisan Cuma günü haftanın finalinde kazanan gelin ve kaynana belli olacak. Şu an için yarışmada gelin Eda Turan 31 puanla puan tablosunun en üstünde yer alıyor. Bugün yarışacak olan gelin Ayşe Gülnur Gültekin’in en az 32 puan alması gerekiyor. 5 Nisan Pazartesi günü başlayan Zuhal Topal’la Sofrada programında, 9 Nisan Cuma günü hafta finalinde kim kazanacak?

Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu | Zuhal Topal’la Sofrada’da kim kazandı?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışması gelinlerin yemek yaparak diğer kaynanalara sunduğu bir lezzet yarışması. Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında gelinler yemeklerini yaparak kaynanalara beğendirmek için büyük çaba harcıyor. Bu haftanın zirvesinde 31 puan ile Eda Turan isimli gelin yer alıyor. Zuhal Topal’la Sofrada’da kim kazandı?

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA PUAN DURUMU

5 Nisan tarihinde haftanın ilk bölü ile ekrana gelen yarışma programında heyecan giderek artmakta. 8 Nisan tarihinde Saniye Atar isimli yarışmacı yüksek puan alabilmek için yarıştı.

Bu haftanın yarışmacılarının kazandığı toplam puanlar;

  • 5 Nisan Pazartesi Puanı (Dilek Boran): 29 Puan
  • 6 Nisan Salı Puanı (Gamzenur Acar): 24 Puan
  • 7 Nisan Çarşamba Puanı (Eda Turan): 31 Puan
  • 8 Nisan Perşembe Puanı (Saniye Atar): 16 puan
  • 9 Nisan Cuma Puanı (Ayşe Gülnur Gültekin): Henüz puan açıklanmadı

9-Nisan-2021-Cuma-Zuhal-Topalla-Sofrada-Yarismacilari

HAFTANIN KAZANAN İSMİ

Hafta finali henüz gerçekleşmedi. Zuhal Topal’la Sofrada yarışması 9 Nisan Cuma günü yayınlanacak bölümünden sonra haftanın kazananı belli olacak. Kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

7-Nisan-Carsamba-Zuhal-Topalla-Sofrada-Yarismacilari

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?
5 Nisan Pazartesi; Dilek Boran ve Rukiye Boran
6 Nisan Salı; Gamzenur Acar ile kaynanası Pakize Acar
7 Nisan Çarşamba; Eda Turan ile kayın validesi Sultan Turan
8 Nisan Perşembe; Saniye Atar ile kaynanası Kadire Atar
9 Nisan Cuma; Ayşe Gülnur Gültekin ile kaynanası Zeliha Gültekin

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976’da İstanbul’da doğdu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı “Papatyam” dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

zuhal topal

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerine aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

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Show TV Zuhal Topal
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