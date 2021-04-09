Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu | Zuhal Topal’la Sofrada’da kim kazandı?

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA BU HAFTA KİMLER YARIŞTI? 5 Nisan Pazartesi; Dilek Boran ve Rukiye Boran 6 Nisan Salı; Gamzenur Acar ile kaynanası Pakize Acar 7 Nisan Çarşamba; Eda Turan ile kayın validesi Sultan Turan 8 Nisan Perşembe; Saniye Atar ile kaynanası Kadire Atar 9 Nisan Cuma; Ayşe Gülnur Gültekin ile kaynanası Zeliha Gültekin

5 Nisan tarihinde haftanın ilk bölü ile ekrana gelen yarışma programında heyecan giderek artmakta. 8 Nisan tarihinde Saniye Atar isimli yarışmacı yüksek puan alabilmek için yarıştı.

Zuhal Topal’la Sofrada yarışması gelinlerin yemek yaparak diğer kaynanalara sunduğu bir lezzet yarışması. Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasında gelinler yemeklerini yaparak kaynanalara beğendirmek için büyük çaba harcıyor. Bu haftanın zirvesinde 31 puan ile Eda Turan isimli gelin yer alıyor. Zuhal Topal’la Sofrada’da kim kazandı?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976’da İstanbul’da doğdu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı “Papatyam” dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerine aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.



