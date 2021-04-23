Zuhal Topal’la Sofrada puan durumu | Zuhal Topalla Sofrada haftanın finali

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA BU HAFTA KİMLER YARIŞTI? 19 Nisan Pazartesi; Hülya Karaca Ataş ve kaynanası Nermin Ataş 20 Nisan Salı; Cemile Kırma ve kaynanası Emine Kırma 21 Nisan Çarşamba; Ferquane Yehtiyava ve kaynanası Sadet Yehtiyava 22 Nisan Perşembe; Özge Azgan ve kaynanası Ayşe Azgan 23 Nisan Cuma; Canan Seferoğlu ve kaynanası Gülsüm Seferoğlu

19 Nisan tarihinde haftanın ilk bölümü ile ekrana gelen yarışma programında heyecan giderek artmakta. 22 Nisan tarihinde Saniye Atar isimli yarışmacı yüksek puan alabilmek için yarıştı.

Zuhal Topal ’la Sofrada yemek yarışmasının hafta finali 23 Nisan Cuma günü gerçekleşiyor. 23 Nisan Cuma günü yarışacak yarışmacı ise Canan Seferoğlu ve kaynanası Gülsüm Seferoğlu oluyor. Cuma günü yarışması henüz gerçekleşmedi ancak puan sıralamasında şu anda zirvede olan gelin 29 puanla Çarşamba günü yarışmacısı Ferquane Yehtiyava oluyor.

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976’da İstanbul’da doğdu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı “Papatyam” dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.

Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerine aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.



