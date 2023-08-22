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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bakın ne zaman başlıyor! Tarih belli oldu

22.08.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz hafta içi her gün ekrana geliyor. Her hafta farklı isimlerin yer aldığı yarışma sezon finali yapmıştı. Yemeyiz’in başlayacağı tarih belli oldu ve fragmanı yayınlandı.

Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. Sezon finaline giren programın ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelmişti. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı Yemekteyiz’in yeni sezonunun başlayağı tarih belli oldu.

"Gümbür gümbür geliyoruz" diyen Zuhal Topal programın 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Programın geçen sezon olduğu gibi hafta içi her gün ekrana gelmesi bekleniyor.

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BÜYÜK ÖDÜLDE ARTIŞ!

Yarışmada geçtiğimiz sezon 50 bin TL büyük ödül veriliyordu. Yeni sezonda Yemekteyiz'i şampiyon olarak tamamlayan yarışmacı 75 bin TL'nin sahibi olacak.

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Zuhal Topal yemekteyiz

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