Zuhal Topal'la Yemekteyiz bakın ne zaman başlıyor! Tarih belli oldu

Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz TV 8 ekranlarında yayınlanıyor. Sezon finaline giren programın ne zaman başlayacağı merak konusu haline gelmişti. Her hafta farklı 5 yarışmacının yarıştığı Yemekteyiz’in yeni sezonunun başlayağı tarih belli oldu.

"Gümbür gümbür geliyoruz" diyen Zuhal Topal programın 28 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Programın geçen sezon olduğu gibi hafta içi her gün ekrana gelmesi bekleniyor.

BÜYÜK ÖDÜLDE ARTIŞ!

Yarışmada geçtiğimiz sezon 50 bin TL büyük ödül veriliyordu. Yeni sezonda Yemekteyiz'i şampiyon olarak tamamlayan yarışmacı 75 bin TL'nin sahibi olacak.





