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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan belli oldu! 27 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 50 bin TL'lik ödülün sahibi olan birinci!

27.01.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi 27 Ocak Cuma günü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de saat 16:00'da ekrana gelen bölümde netleşti. Programda, Özgül, Kübra, Özcan, Nur ve Can arasından kimin birinci olacağı merak konusu oldu. Kazanan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oldu Birçok kişi internette "TV8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı?" sorusunu araştırıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan belli oldu! 27 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 50 bin TL'lik ödülün sahibi olan birinci!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Özgül Hanım mı, Kübra Hanım mı, Özcan Bey mi, Nur Hanım mı yoksa Can Bey mi oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bugün belli oldu.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (27 OCAK 2023 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam saat 16.00'da ekrana geldi. Haftanın kazananı 35 puan alan Can Bey oldu.

Beşinci olan isim 24 puanla Özgül Hanım olurken, rakiplerinden 19, Zuhal Topal'dan 5 puan alabildi. Haftanın dördüncüsü 27 puanla Özcan Bey oldu. Haftanın üçüncüsü ise Nur Hanım oldu. 22 puan yarışmacılardan, 6 puan da Zuhal Topal'dan alarak 28 puanla haftayı tamamladı. Haftanın ikincisi Kübra Hanım oldu. Yarışmacı rakiplerinden 23 puan, Zuhal Topal'dan 6 puan alarak 29 puanla para ödülüne veda etti.

Haftanın birincisi olarak 50 bin TL'nin sahibi Can Bey oldu. İddialı yarışmacı rakiplerinden 27, Zuhal Topal'dan ise 8 puan aldı.
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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMINDA HAFTNIN YARIŞMACILARI (23-27 OCAK 2023)

İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları:

  1. gün yarışmacısı : Özgül Hanım

  2. gün yarışmacısı : Kübra Hanım

  3. gün yarışmacısı : Özcan Bey

  4. gün yarışmacısı : Nur Hanım

  5. gün yarışmacısı : Can Bey
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