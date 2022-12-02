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  4. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 2 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 2 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı!

02.12.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi 2 Aralık 2022 Cuma günü TV8'de yayınlanacak yeni bölümde belli olacak. Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın yarışmacıları; Seda, İrem, Vedat, Yıldız ve Murat arasından hangi yarışmacının birinci olacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de hafta içi her gün ekrana gelen programda birinci olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 2 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan yarışmacısı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi 2 Aralık 2022 Cuma günü vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Seda mı, İrem mi , Vedat mı, Yıldız mı yoksa Murat mı olacak? Birçok kişi" Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı?" sorusunu internette araştırıyor. İşte ayrıntılar..

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'in hafta birinicisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Kazanan yarışmacı 50 bin TL ödülün sahibi olacak.

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