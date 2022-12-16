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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Puan durumu ve 16 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

16.12.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de hangi yarışmacının birinci olduğu 16 Aralık 2022 Cuma günü ekrana gelecek olan final bölümü öncesi merak konusu oldu. Bilindiği üzere program saat 16.00'da Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanıyor. Programda Mürüvet, Aysel, Belia, Sevilay ve Levent arasından kimin birinci olacağı bugün belli olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Puan durumu ve 16 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı internette araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Puan durumu ve 16 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin birinci olduğunu öğrenmek isteyenler 16 Aralık 2022 cuma günü internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı Mürüvet hanım mı, Aysel hanım mı, Belia hanım mı, Sevilay hanım mı yoksa Levent bey mi olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kazanan yarışmacı bugün açıklanacak ve birinci olan kişi 50 bin TL ödülün sahibi olacak.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (16 ARALIK 2022 CUMA)

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor.

Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı saat 16:00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN PUANLARI

Mürüvet Hanım: 26 puan

Aysel Hanım: 26 Puan

Belia Hanım: 33 puan

Sevilay Hanım: 31 puan

Levent Bey'in puanı bu akşam ekrana gelecek bölümün ardından belli olacak.

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