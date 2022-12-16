Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Puan durumu ve 16 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kimin birinci olduğunu öğrenmek isteyenler 16 Aralık 2022 cuma günü internette yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in kazananı Mürüvet hanım mı, Aysel hanım mı, Belia hanım mı, Sevilay hanım mı yoksa Levent bey mi olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kazanan yarışmacı bugün açıklanacak ve birinci olan kişi 50 bin TL ödülün sahibi olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (16 ARALIK 2022 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor.

Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı saat 16:00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN PUANLARI

Mürüvet Hanım: 26 puan

Aysel Hanım: 26 Puan

Belia Hanım: 33 puan

Sevilay Hanım: 31 puan

Levent Bey'in puanı bu akşam ekrana gelecek bölümün ardından belli olacak.

