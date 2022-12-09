Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 9 Aralık 2022 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi 9 Aralık 2022 Cuma günü belli olacak. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Sevda mı, Hakan mı, Emre mi, Eylem mi yoksa Gülbahar mı olacak? Birçok kişi" Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı?" sorusunu arama motorlarında araştırıyor. İşte ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (9 ARALIK 2022 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de hafta birinicisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam ekrana gelecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincis belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE PUAN DURUMU

Sevda Çekin: 33 Puan (Pazartesi yarışmacısı)

Eylem Keskin: 29 Puan (Salı yarışmacısı)

Hakan Karaduman: 12 Puan (Çarşamba yarışmacısı)

Gülbahar Balcı: 23 Puan (Perşembe yarışmacısı)

Emre Karabağlı: X (Cuma yarışmacısı)

