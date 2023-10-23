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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kerim kimdir, nereli ve kaç yaşında? 23-27 Ekim 2023 Yemekteyiz yarışmacısı Kerim'in biyografisi

23.10.2023 14:19 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki yarışmacılarından biri de Kerim oldu. Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. En güzel yemeği yapıp en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olabilmek için hünerlerini sergiliyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kerim kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Yemekteyiz yarışmacısı Kerim'in biyografisi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kerim kimdir, nereli ve kaç yaşında? 23-27 Ekim 2023 Yemekteyiz yarışmacısı Kerim'in biyografisi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışan Kerim Bey; fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftanın favorileri arasında yer alan Kerim Bey 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olmak için hünerlerini sergileyecek. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacısı Kerim hakkında merak edilenler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KERİM KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Kerim Bey başarılı olmak ve 75 bin lirayı kazanmak istiyor.

Azimli ve iddialı olduğu gözlemlenen Kerim Bey; Sevda, Erengül, Fatemeh ve Yavuzhan'ı yenmek için hünerlerini sergileyecek.

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