Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz'den ilk fragman

Fox TV gündüz kuşağında Sofrada programını sunan Zuhal Topal geçtiğimiz haftalarda TV8'e transfer olmuştu. Acun Ilıcalı ise, format nedeniyle bir dönem davalık olduğu Zuhal Topal'ın TV8'e katıldığını Instagram hesabından duyurmuştu.

Zuhal Topal daha önce Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz programının yeni sunucusu oldu.

Yapımcılığını Dual Medya'nın, sunuculuğunu Zuhal Topal'ın üstlendiği Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 13 Eylül Pazartesi TV8'de başlıyor.

Programda her hafta 5 yarışmacının büyük ödül için mücadele edecek.



