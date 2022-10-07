Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı? 7 Ekim 2022 TV 8 Zuhal Topal Yemekteyiz birincisi!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi merak konusu oldu. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Nesrin mi, Evren mi, Leyla mı, Gizem mi yoksa Özdemir mi oldu? Birçok kişi" Zuhal Topal'la Yemekteyiz programını kim kazandı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMINI KİM KAZANDI? 7 EKİM 2022 CUMA

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacılar, Nesrin Hanım'a 1. gün, Evren Bey'e 2. gün, Leyla Hanım'a 3. gün, Gizem Hanım'a 4. gün, Özdemir Bey'e ise 5. gün konuk oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bu akşam ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.

Kazanan isim belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek programıdır. 5 kişilik bir grup her akşam aralarından birinin evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alan kişi büyük ödülün sahibi olur

