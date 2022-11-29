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Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tirit yemeği tarifi! Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz tirit yemeği nasıl yapılır?

29.11.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Salı günü için Anadolu mutfağının lezzetlerini içeren nefis bir menü hazırlandı. Anadolu denildiğinde ilk akla gelen yemeklerden olan tirit yemeği izleyenlerin karnını acıktırdı. İzleyiciler 'Tirit yemeği nasıl yapılır?' araştırmaları yapıyor. İşte Anadolu'nun en sevilen lezzeti tirit tarifi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tirit yemeği tarifi! Bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz tirit yemeği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 3
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon 573kal

Tirit yemeği Orta Asya kültürünün en sevilen yiyecekleri arasında bulunuyor. Adına türküler yazdıran tirit yemeği yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Evdeki bayat ekmekler ile de yapabileceğiniz tirit yemeği vazgeçilmez lezzetlerinizden olacak.

MALZEMELER

  • 500 gram dana eti
  • 4 adet tırnak pide
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • 1 tatlı kaşığı pul biber veya salça
  • 2 iri diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 adet defne yaprağı

TARİF

  • Kuşbaşından daha iri doğranmış dana etlerini düdüklü tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin.
  • Tuz, karabiber, defne yaprağını da atıp kapağını kapatın ve 30-40 dakika arası, etler lif lif ayrılacak kıvama gelene kadar pişirin.
  • Diğer yandan 4 adet tırnak pideyi küp küp doğrayın, kıtır kıtır olması için 15 dakika kadar fırına atın.
  • 2 diş sarımsağı ezin, yoğurda ekleyin içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar da su ekleyin ki yoğurt daha akışkan olsun. Hepsini iyice çırpın.
  • Pişen etlerin suyunu süzüp ayrı bir kaseye alın. Etler soğumadan lif lif ayırın.
  • Tereyağını eritin, kırmızı biberi veya salçayı ekleyin.
  • Kıtır kıtır olan pideleri çukur bir tabağa alın, kenara ayırdığınız et suyuyla ıslatın.
  • Üzerini lif lif ayırdığınız etlerle doldurun.
  • Etlerin üzerine yoğurt gezdirin. En üstüne de erittiğiniz tereyağdan gezdirin ve soğumadan servis edin.

AFİYET OLSUN!

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