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  4. Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı! "Elma ısırdım alerji yaptı"

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı! "Elma ısırdım alerji yaptı"

09.07.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabından paylaştığı videoyla görenleri çok şaşırttı. Hikâye kısmından paylaştığı videoda estetik yaptıran isimleri ti’ye alan Zuhal Topal’ın videosu, kısa sürede ilgi gördü.

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı! "Elma ısırdım alerji yaptı"

Sevilen sunucu Zuhal Topal, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir video paylaşan ünlü isim ilk bakışta görenleri çok şaşırttı. Zuhal Topal, botoks ve dolgu yaptıranlara esprili bir göndermede bulundu.

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Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti'ye alan Topal'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

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Zuhal Topal videosunda, elma yedikten sonra dudaklarının alerjik reaksiyon gösterdiğini herhangi bir estetik veya botoks operasyonu yaptırmadığını komik bir şekilde dile getiriyor.

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Zuhal Topal Instagram
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