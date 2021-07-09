Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı! "Elma ısırdım alerji yaptı"

Sevilen sunucu Zuhal Topal, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Instagram hesabının hikaye bölümünden bir video paylaşan ünlü isim ilk bakışta görenleri çok şaşırttı. Zuhal Topal, botoks ve dolgu yaptıranlara esprili bir göndermede bulundu.

Yüzüne uyguladığı filtre ile estetikli isimleri ti'ye alan Topal'ın paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Zuhal Topal videosunda, elma yedikten sonra dudaklarının alerjik reaksiyon gösterdiğini herhangi bir estetik veya botoks operasyonu yaptırmadığını komik bir şekilde dile getiriyor.

