MAGAZİN

Zuhal Topal yeni programla ekranlara dönüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 22:27 | Son Güncelleme

Uzun süredir ekrandan uzak olan Zuhal Topal geri dönüyor. Mesut Yar, Topal'ın yeni programının detaylarını köşesinde paylaştı.

Zuhal Topal yeni programla ekranlara dönüyor

Zuhal Topal, Fox ekranlarında izleyici ile buluşacak. Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, Zuhal Topal'ın Gelinim Mutfakta tarzı bir format ile ekrana geleceğini duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın yazısıki o bölüm:

Kulağı tersinden göstermek

Zuhal Topal FOX ekranında ne yapacak demiştik değil mi? Eldeki format halen Kanal D ekranında devam eden “Gelinim Mutfakta” tarzı bir şey çıktı...

Bu formatı haber önünde izlemek kimin işine gelir bilemem tabi. Zuhal’in bir kitlesi var mutlaka. Ama onu izdivaç içeriğinden başka bir işte hiç izlemediler...

Hâl böyle olunca beklenen iş bu olamaz. Bir de “barıştırma programı yapabilir” gibi bir ihtimal belirdi ki, o ihtimal sezonun başından itibaren RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından “sakıncalılar” listesine alınmıştı, hatırlatalım...

Bir ismi elde tutup, ona uygun format bulmak hakikaten zor. Buna kulağı tersinden göstermek de diyebiliriz. Gerek var mı, bilemem!

PARTNERPetek'e sürpriz partiPetek'e sürpriz parti
İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!
Hazar Ergüçlü'den Murat Cemcir açıklaması Hazar Ergüçlü'den Murat Cemcir açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zuhal topal zuhal topal yeni program

En Çok Okunan Haberler

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarının reyting yarışının sonuçları

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

MHP'li Mustafa Kalaycı: Af çıkacak bunun geri dönüşü yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Buse Narcı'nın gözleri olay oldu!

Buse Narcı'nın gözleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!

İbrahim Tatlıses'in Twitter ile imtihanı!

Hazar Ergüçlü'den Murat Cemcir açıklaması

Hazar Ergüçlü'den Murat Cemcir açıklaması

Burak Özçivit’i Slovenya'da havalimanına polis götürdü

Burak Özçivit’i Slovenya'da havalimanına polis götürdü

Elçin Sangu'dan Yaşamayanlar dizisi için yeni imaj

Elçin Sangu'dan Yaşamayanlar dizisi için yeni imaj

Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'

Soner Sarıkabadayı: 'Evleneceğim kadın demiştim...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.