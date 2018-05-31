Zuhal Topal yeni programla ekranlara dönüyor

Zuhal Topal, Fox ekranlarında izleyici ile buluşacak. Posta gazetesi yazarı Mesut Yar, Zuhal Topal'ın Gelinim Mutfakta tarzı bir format ile ekrana geleceğini duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın yazısıki o bölüm:

Kulağı tersinden göstermek

Zuhal Topal FOX ekranında ne yapacak demiştik değil mi? Eldeki format halen Kanal D ekranında devam eden “Gelinim Mutfakta” tarzı bir şey çıktı...

Bu formatı haber önünde izlemek kimin işine gelir bilemem tabi. Zuhal’in bir kitlesi var mutlaka. Ama onu izdivaç içeriğinden başka bir işte hiç izlemediler...

Hâl böyle olunca beklenen iş bu olamaz. Bir de “barıştırma programı yapabilir” gibi bir ihtimal belirdi ki, o ihtimal sezonun başından itibaren RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından “sakıncalılar” listesine alınmıştı, hatırlatalım...

Bir ismi elde tutup, ona uygun format bulmak hakikaten zor. Buna kulağı tersinden göstermek de diyebiliriz. Gerek var mı, bilemem!

