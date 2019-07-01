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Zülfü Livaneli'den Ekrem İmamoğlu öyküsü: Çığ korkusuyla yaşayan köy

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.07.2019 10:59 | Son Güncelleme

Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, usta sanatçı Zülfü Livaneli'nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği, 'Sevdalım Hayat Konseri'ne katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği, ”Sevdalım Hayat Konseri”ne katıldı. İmamoğlu’na, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yazar Sunay Akın eşlik etti.

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İmamoğlu ve beraberindekiler, konser öncesinde Livaneli’yi kuliste ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen ziyaret boyunca, Livaneli ve ona eşlik edecek müzisyenlerle bol bol anı fotoğrafları çekildi.

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Konserine ara vererek bir köyü çığ korkusundan kurtaran çocuğun hikayesini anlatan Livaneli, ''İşte o çocuk bugün aramızda'' diyerek İmamoğlu'nu sahneye çağırdı. ''Her şey çok güzel olacak'' tezahüratıyla sahneye çıkan İmamoğlu, Livaneli ile sarıldıktan sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi: ''Bu çok heyecanlı oldu ya, müthiş. Zülfü Livaneli'den bunu dinlemek ve bana bunu atfen anlatması… Can kulağıyla dinledim de ucunda ben olduğumu bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum."

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Zülfü Livaneli ekrem imamoğlu harbiye çığ korkusuyla yaşayan köy

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