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Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 22:28 | Son Güncelleme

Zülfü Livaneli, "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz" dedi.

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs iddialarıyla ilgili soru üzerine Livaneli, "25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız" dedi.

"TAMAMEN İYİLEŞTİK"

Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak ise, "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız. İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım. Ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli" diye konuştu.


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Zülfü Livaneli, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye’ye neden gelmişler ki? ABD’den direkt Küba’ya geçselemiş ya!
Gariban zaten ölüyor sıra zenginlerde virüste tolpil yok sigaradan 6 milyon kişi ölüyor açlıktan ona keza ucu zenginlere dokundu zenginler rahat olun biz alışıpğ ız bu duruma korkunun ecele faydası yok
Bir solcu olarak sana hiç kanım ısınamadı be arkadaş.
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