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Zülfü Livaneli konserine gelen ünlüler Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 22.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Zülfü Livaneli'nin sahnesine ünlüler akın etti. Sıla ve Ali Sunal ise konsere gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi.

Zülfü Livaneli konserine gelen ünlüler Ekrem İmamoğlu ile fotoğraf çektirdi

Ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ve Zülfü Livaneli'yi aynı sahnede buluşturan Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos'un solist olarak yer aldığı Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat, Bodrum Antik Tiyatro'da seyircisiyle buluştu. Antik Tiyatro'yu hınca hınç dolduran izleyiciler üç saat süren müzikal şölenin tadını çıkardı.

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Bodrum'daki sanatseverler, Sevdalım Hayat'a büyük ilgi gösterdi. Biletleri kapalı gişe olan konserde dinleyiciler Antik Tiyatro'yu saatler öncesinden doldurdu. Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibini dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sıla Gençoğlu, Ali Sunal - Nazlı Kurbanzade, Deniz Çakır, Mahsun Kırmızıgül -Ece Binay, Nur Fettahoğlu, Kubat, Cem-Ümit Boyner, Yasemin Aloğlu, Ayşegül Dinçkök, Türkan Sabancı, Zeynep Çarmıklı, Ayşe Çavuşoğlu, Ayşe Boyner Livaneli gibi bir çok ünlü isim izleyenler arasında yerini aldı.

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SILA DAYANAMAYIP SAHNEYE ÇIKTI

Zülfü Livaneli'nin 50. Sanat Yılı albümünde de yer alan isimlerde biri olan Sıla da Bodrum'da Livaneli'yi dinlemeye gelenler arasındaydı.

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Konuklar arasında bulunan Sıla, 'Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor' şarkısında sahneye çıkarak Zülfü Livaneli ve Sevdalım Hayat ekibiyle düet yaptı. Livaneli, Sıla ve Sevdalım Hayat ekibi düetleriyle Antik Tiyatro'yu dolduran dinleyicilerden büyük tezahürat ve alkış aldı.

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FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade ile Sıla, konserin ardından Ekrem İmamoğlu ve eşiyle fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Zülfü Livaneli Ali Sunal sıla ekrem imamoğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
imamoğlu varsa çare var
yaşasın tam bağımsız TÜRKİYE
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