Zümrüdüanka 21. son bölümde Hamit öldü! Doğukan Güngör'den Zümrüdüanka'ya veda paylaşımı

Başrollerini Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Gökçe Eyüboğlu ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştığı yapımda Behram Özgüç'ün oğlu Hamit karakterini canlandıran Doğukan Güngör diziye veda etti.

Oyuncu Doğukan Güngör ise sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Her gün büyüyen ailemize selam olsun.Her şey için sonsuz teşekkürler sevgiyle sarılıyorum hepinize. Hoşçakal Hamit" notunu yazdı.

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür.

Behram Özgüç, Serhat’ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır.

Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat’ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu.

Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat’ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan’ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir.