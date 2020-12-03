MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zümrüdüanka 21. son bölümde Hamit öldü! Doğukan Güngör'den Zümrüdüanka'ya veda paylaşımı

Zümrüdüanka 21. son bölümde Hamit öldü! Doğukan Güngör'den Zümrüdüanka'ya veda paylaşımı

03.12.2020 02:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Zümrüdüanka 21. son bölümde Hamit öldü! Doğukan Güngör'den Zümrüdüanka'ya veda paylaşımı

Fox TV'de ekrana gelen Zümrüdüanka'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dizide Hamit karakterini canlandıran Doğukan Güngör, senaryo gereği ölerek diziye veda etti. Zümrüdüanka dizisinin 2 Aralık Çarşamba akşamı ekrana 21. son bölümünde ise Hamit için cenaze töreni düzenlendi. Oyuncu Doğukan Güngör ise son bölümün ekrana gelmesiyle sosyal medyadan veda mesajı yayınlandı.

Başrollerini Alp Navruz, Ceren Yılmaz, Hatice Aslan, İsmail Hacıoğlu, Selim Bayraktar, Gökçe Eyüboğlu ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştığı yapımda Behram Özgüç'ün oğlu Hamit karakterini canlandıran Doğukan Güngör diziye veda etti.

Oyuncu Doğukan Güngör ise sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında "Her gün büyüyen ailemize selam olsun.Her şey için sonsuz teşekkürler sevgiyle sarılıyorum hepinize. Hoşçakal Hamit" notunu yazdı.

hamit1

ZÜMRÜDÜANKA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demirkanlar ve Özgüçler arasındaki gerilim artık bir savaşa dönüşmüştür.

Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?

Behram Özgüç, Serhat’ın elinden bütün sevdiklerini almaya kararlıdır. Serhat üzerine atılan suçtan bir an önce kurtulup ailesinin yanında olmanın derdindedir. Ancak Behram planları bozuldukça Serhat için yeni tuzaklar hazırlamaktadır.

Zumruduanka-5536-galeri-resim-32ad9cdd-9c5d-4143-8292-b3c0068fae15-mpositioned-640x360

Zümrüt sahip olduğu sır yüzünden korkunç bir ikilemin içine düşer. Bu sırrın ortaya çıkması Serhat’ı darmadağın edecektir. Ancak saklaması da hiç kolay olmayan bir sırdır bu.

Zumruduanka-5536-galeri-resim-7164d09a-4822-4ffc-a765-1e1daf02d1f2-mpositioned-640x360

Suhandan yaşadığı acının tesiriyle adım adım geri dönülmez bir yola girmektedir. Serhat’ın ve bütün ailesinin kendisini yalnız bıraktığını düşünerek kendine yeni bir dost edinecektir. Ancak Suhandan’ın asıl amacı ona acı çektiren herkesten öç almaktır artık. Zümrüt ve Serhat bu dönüşümün farkına varmadıkça tehlike giderek büyüyecektir.

Zumruduanka-5536-galeri-resim-b3a9464d-bb55-4257-abd1-f043a5493e3c-mpositioned-640x360

Zümrüt’ün yanlış kişiye güvenmesi Demirkan ailesinin geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi!Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi!
O yapım yine reytinglerde birinci oldu!O yapım yine reytinglerde birinci oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Otomotiv devi duyurdu! Alanında ilk ve tek olacak

Otomotiv devi duyurdu! Alanında ilk ve tek olacak

İlginizi Çekebilir

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Korse giyince dalga konusu oldu

Korse giyince dalga konusu oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

Simge, Selin Ciğerci'den borç istedi! Yanıt olay oldu

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

En beğendiği seks sahnesini açıkladı

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Diğer Haberler

Haluk Bilginer Şeref Bey dizisiyle ekrana dönüyor! Şeref Bey nerede yayınlanacak? İşte oyuncu kadrosu

Haluk Bilginer'den yeni dizi sürprizi!

Sadakatsiz dizisinin Volkan'ı Caner Cindoruk'tan aldatma açıklaması: İyi gibi görünen erkekleri deşifre ettim!

Sadakatsiz'deki rolüyle olay oldu! "Onları deşifre ettim"

Kuruluş Osman 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey Kulucahisar'ı fethediyor! Kuruluş Osman 36. son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman'da büyük zafer!

Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?

Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden sahne!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni evli çift Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları

Yeni evli çift Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları

Kırmızı Oda dizisine sürpriz transferler! Burcu Biricik ve Sevinç Erbulak Kırmızı Oda'da hangi rollerde oynayacak?

Kırmızı Oda'ya flaş transferler!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.