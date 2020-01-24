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  4. Zümrüdüanka'da Alp Navruz hangi rolde oynuyor? Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

Zümrüdüanka'da Alp Navruz hangi rolde oynuyor? Zümrüdüanka dizisi ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 24.01.2020 22:03 | Son Güncelleme

Pastel Film imzalı, FOX ekranlarının yeni dizisi 'Zümrüdüanka'nın başrol oyuncusu Alp Navruz, rolü ile ilgili ilk kez konuştu. Zümrüdüanka, 25 Ocak Cumartesi ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak.

FOX ekranlarının yeni dizisi 'Zümrüdüanka'nın başrol oyuncusu Alp Navruz rolü ile ilgili ilk kez konuştu. Seyirci karşısına alışılmışın dışında bir karakterle çıkacağını söyleyen Navruz, "Zümrüdüanka’nın senaryosunu ilk okuduğumda hikayenin sürükleyiciliği ve konusu beni derinden etkiledi. Ben vatanına, ailesine ve sevdiklerine bağlı olan Serhat karakterine hayat veriyorum. Hikayede Serhat, içinden çıkılması zor bir duruma düşüyor. Kendimi onun yerine koyduğumda ne yapardım bilemiyorum. Eminim seyirci de kendisini Serhat'ın yerine koyup, ben olsam ne yapardım diye çok düşünecek. Zümrüdüanka benim için çok önemli çünkü oynadığım tüm karakterlerden farklı bir karaktere hayat vereceğim" dedi.

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Yapımını Pastel Film’in, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Can Sinan kaleme alıyor.
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ZÜMRÜDÜANKA OYUNCU KADROSU

Başrollerini Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Selim Bayraktar, Ayten Uncuoğlu, Serhat Özcan, Elif Çakman, Sebahat Kumaş, Mine Kılıç, Simge Selçuk, Korkmaz Arslan, Asiye Dinçsoy, Pelin Abay, Doğa Zeynep Doğuşlu, Barış Küçükgüler, Miray Akay, Gönül Akbaş, Serkan Açay, Gökhan Bekletenler, Eren Demir, Umut Karadağ, Nazlı Pınar Kaya ve Ebrar Baba gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam eden “Zümrüdüanka” başarılı oyuncu kadrosu, güçlü aşk hikayesi ve sürükleyici temposuyla 25 Ocak Cumartesi günü FOX’ta.

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