MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zümrüdüanka dizisine yeni sezon transferi! Sahra Şaş Zümrüdüanka'da hangi rolde oynayacak?

Zümrüdüanka dizisine yeni sezon transferi! Sahra Şaş Zümrüdüanka'da hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 12.07.2020 22:59 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Sahra Şaş, Fox TV'nin dizisi Zümdürüanka'nın kadrosuna katıldı. Son olarak Kadın dizisinde rol alan Sahra Şaş, Zümrüdüanka'ya 10. bölümde katılacak. Koronavirüs nedeniyle erken sezon finali yapan Zümrüdüanka'nın yeni sezon çekimlerine yeniden başlanacak.

Zümrüdüanka dizisine yeni sezon transferi! Sahra Şaş Zümrüdüanka'da hangi rolde oynayacak?

FOX’ta ekrana gelen Zümrüdüanka'nın ekibine bir oyuncu daha dahil oldu. Sevilen oyuncu Sahra Şaş, dizinin 10. bölümünden itibaren 'Deniz' karakterine hayat verecek. Büyük sürprizler yaratacak olan karakter, şimdiden merak konusu oldu.

Sahra Şaş (2)

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Zümrüdüanka dizisinin yapımını Pastel Film üstlenirken, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetici yapımcılığını ise birçok başarılı projede isminden söz ettiren Birsel Çıkıncı üstleniyor.
Yönetmen koltuğuna Serhan Şahin’in oturduğu dizinin senaryo süpervizörü Eylem Canpolat iken, senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

zumrut6-1

Kapadokya’nın masalsı dünyasında çekimleri devam edecek Zümrüdüanka Eylül ayında 2. sezonuyla FOX’ta olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgililer tatilde!Sevgililer tatilde!
İspanya'yı da salladı!İspanya'yı da salladı!
Sosyal medyayı salladı!Sosyal medyayı salladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeni fotoğrafı!

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeni fotoğrafı!

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya taziye telefonu!

Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya taziye telefonu!

İğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

İğrenç olay! 3 kız kardeşten babalarına taciz suçlaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

Yayında olay görüntü! 'Şeyh' yalanıyla kadını boşatıp...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlıyor?

Sevilen diziden şoke eden final!

Sevilen diziden şoke eden final!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun konusu ne? Aksiyon filmi bu akşam ekrana gelecek!

Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun konusu ne? Aksiyon filmi bu akşam ekrana gelecek!

Nefllix’in yeni filmi The Old Guard’ın yıldızı Charlize Theron kimdir? Charlize Theron kaç yaşında? Charlize Theron hayatı

Nefllix’e damga vurdu!

İspanya’yı sallayan Kadın dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kadın dizisi oyuncuları

İspanya'yı da salladı!

Bay Yanlış nerede çekiliyor? Bay Yanlış’taki Özgür’ün evi Linet'in çıktı!

Bay Yanlış'ın çekildiği ev hangi ünlü şarkıcının! İşte kirası

Bay Yanlış 3. bölüm izle! Özgür ve Ezgi arasında Göcek'te romantik sahneler! Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bu sahneler sosyal medyayı salladı

Cem Davran yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar'da cinayet büro amiri oldu! İşte Yarım Kalan Aşklar konusu ve oyuncuları

Yeni dizide cinayet büro amiri oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.