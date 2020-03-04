Zümrüdüanka'nın Saniye'si Sebahat Kumaş photoshopla kalça yaptı! Alay konusu oldu

Dizide Saniye Arsoy karakterine hayat veren güzel oyuncu Sebahat Kumaş ise dikkat çeken isimlerden...

Sebahat Kumaş

Çekimleri Nevşehir'deki Kapadokya'da çekilen ve imkansız bir aşkın anlatıldığı dizi Zümrüdüanka senaryosu ile daha ilk bölümden seyirciden tam not aldı. Cumartesi akşamları yayınlanan dizi reyting listelerinde Fox TV'nin de yüzünü güldüren yapımlardan biri.

Dizinin oyuncu kadrosunda da Ayten Uncuoğlu, Hatice Aslan, Selim Bayraktar gibi başarılı isimlerin yanı sıra Alp Navruz Ceren Yılmaz gibi genç isimlerde var. Dizide performansı ile dikkat çeken bir isim var ki o da dizinin Saniye Arsoy'u Sebahat Kumaş...

Daha önce Kalbimdeki Deniz ve Karagül dizileri ile tanınan genç oyuncu Zümrüdüanka'da 20'li yaşların ortasında olan Demirkan Holding’in yüzlerce çalışanından birini canlandırıyor. Çilekeş, cefakâr, tüm yaşamını kardeşi Oya’ya adamış genç bir kadına başarılı bir şekilde hayat veren Kumaş, sosyal medyada da çok aktif.

101 bin takipçisi olan Sebahat Kumaş, sık sık özel pozlarını paylaşmayı ihmal ediyor. Duru güzelliği ile dikkat çeken oyuncunun paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Fakat oyuncunun bu pozu takipçilerini ikiye böldü. Çiçekli mini elbisesi ile seksi bir poz veren Sebahat Kumaş'ın bu paylaşımı kafaları karıştırdı. Zayıf bir yapısı olan oyuncunun bu pozunda fotoşopla kalçasını daha belirgin hale getirdiği gözlerden kaçmadı.

Bazı takipçileri fotoğrafta hiçbir oynama olmadığını düşünsede takipçilerim çoğu fotoşop olduğu çok belli. İncecik birinin bu kadar büyük kalçası olmaz yorumunu yaptı.

Peki uzun bir aradan sonra Zümrüdüanka dizisi ile ekranlara dönen Sebahat Kumaş kimdir, yaşı kaç ve hangi dizilerde oynadı?

1989’da Aydın’da dünyaya gelen Sebahat Kumaş, çocukluk yıllarını İzmir’de geçirdi. Lisenin ardından Fotoğrafçılık alanına yönelmiş, Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünde tamamladı.

Yemek yapmaya ilgi duyan Sebahat Kumaş şuan Anadolu Üniversitesinde Aşçılık bölümünde okuyor.

Liseden sonra ablası ile İstanbul’a taşınıp çocukluk hayali olan oyunculuk için çalışmalara başladı. Ekol drama sanat okuluna başladığı dönem Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı.

Ardından 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde iki sezon Esma Hatun karakteriyle seyirci karşısına çıktı.