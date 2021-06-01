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‘Zürafa boyunlu kadınlar’ olarak anılıyorlar! Boyunlarını uzatmak için halka takan kabile: Karen Kabilesi

Seray Üstün Seray Üstün
01.06.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın pek çok bölgesinde tamamen modern dinamiklerden uzakta yaşayan kabileler varlığını sürdürüyor. Bu kabilelerden bir tanesi de Karen olarak karşımıza çıkıyor. İzole bir şekilde sürdürdükleri hayatlarında pek çok ilginç gelenek yer alıyor. Tayland’ın kuzeyindeki dağlık bölgede, Myanmar-Tayland sınırı yakınında yaşayan Karen Long Neck kadınları boyunlarına, kollarına ve ayaklarına taktıkları halkalar nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

‘Zürafa boyunlu kadınlar’ olarak anılıyorlar! Boyunlarını uzatmak için halka takan kabile: Karen Kabilesi

Mynmar’ın kuzeyinde yaşayan Karenler bir diğer ismi ile Padaungları turistik aktivitelerden çoğu kişi biliyordur. Karenler aslında Myanmar’da yaşayan bir etnik gruptur. Kendi içerisinde Beyaz Karenler (Sgaw), Siyah Karenler (Pgo) ve Kırmızı Karenler (Kayah) olarak isimlendiriliyor. En çok bilinen ve dikkat çeken Karen kadınları ise uzun boyunlu Kırmızı Karenler grubuna mensup olanlardır. Bu kadınları diğer gruplardan ayıran en önemli özellik ise 5 yalından itibaren boyunlarına taktıkları iri halkalardır. Pirinçten yapılmış iri halkaları geçirip omuzlarını ve göğüs kafeslerini deforme ederek boyunlarının uzun görünmesini sağlıyorlar. Halka sayısına göre ise kabile içerisinde statü sahibi oluyorlar.

Boyunlarındaki halkaları ömür boyu çıkaramıyorlar, çıkardıkları anda boyunları kırılıyor ve ölüyorlar. Boyunlarına maksimum 35’e kadar halka takabilen kadınların asıl amacı hem güzel görünmek hem de tıpkı bir ejderha gibi güçlü olarak köylerini ve ailelerini korumak. Boyunları taktıkları halkalar ile uzayıp inceldiği için de hayatları boyunca çıkaramıyorlar.

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