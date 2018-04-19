ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır

15 Temmuz sonrası tutuklanan ve FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ABD vatandaşı rahip Pastör Andrew Brunson'ın tutuklu yargılanmasına devam edilirken, ABD yönetiminin rahip hakkındaki sert yorumları devam ediyor.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Oklahoma senatörü James Lankford, twitter hesabından yaptığı açıklamada, rahip Brunson'ın Türkiye ve ABD arasında pazarlık konusu olduğunu iddia etti. Lankford, mesajında "Türkiye, Andrew Brunson karşılığında ABD 'den bir şey alacağını düşünüyor. Şimdi onu serbest bırakmaları için alacakları yaptırımlar olacak" diyerek Türkiye'yi ekonomik ve askeri yaptırımlarla da tehdit etti.

Lankford mesajına, ABD'nin cumhuriyetçi kanallarından Fox tv için verdiği bir röportajın videosunu da ekledi.

TRUMP DA RAHİBİ SAVUNMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump da, Brunson'la ilgili dün bir mesaj yayınlamıştı. Twitter'daki hesabından açıklama yapan Trump "ABD'li Hristiyan lider ve iyi bir centilmen olan Pastör Andrew Brunson, Türkiye'de yok yere yargılanıyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha casusum. Umarım ait olduğu güzel ailesine ve evine dönmesine izin verilir" demişti.