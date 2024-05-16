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Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası Polonya Başbakanı Tusk ekran görüntüsü paylaşarak açıkladı: 'Ölüm tehditleri alıyorum'

16.05.2024 23:48
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Kabine toplantısı çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirilirken, Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Başbakan Tusk, ölüm tehditleri aldığını açıklarken, koruma önlemlerinin de üst düzeye çıkarılacağı bildirildi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen suikast girişiminin yankıları sürerken, komşu ülkeleri Polonya'dan gelen açıklama da gündem oldu. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından ölüm tehditleri aldığını bildirdi.

GELEN YORUMUN EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Tusk, X hesabında, kendisine gelen "Bugün Slovaklar bize Donald Tusk ile ne yapılması gerektiğine dair bir örnek gösterdi." yorumunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Tusk, "Dün bunlardan çok fazla vardı." ifadesini kullandı.

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KORUMA SAYISI ARTIRILIYOR

Wirtualna Polska gazetesinin Polonya Devlet Koruma Servisinden adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de Slovakya Başbakanı Fico'ya suikast girişimi sonrası önlem amacıyla Tusk'ın koruma sayısının artırılacağı kaydedildi.

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BAŞBAKAN FICO KORUMALARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE VURULMUŞTU

Fico, başkent Bratislava yakınlarındaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşları selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

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Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.
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Ülke basınında, 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin, hükümetin politikalarını beğenmediği için saldırıyı düzenlediği yer almıştı.
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Robert Fico’nun ameliyat edildiği, durumunun istikrarlı olduğu ancak hala ciddiyetini koruduğu duyurulmuştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Polonya Slovakya silahlı saldırı
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