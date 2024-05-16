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Eski nişanlı dehşeti: 22 Haziran'da düğünü olacaktı! Takip edip sokak ortasında katletti

16.05.2024 15:15
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Küçükçekmece’de, işine gitmek için kaldırımda yürüyen Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü. Talihsiz kadın, kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Olay sonrası kaçan saldırgan ise her yerde aranıyor. İşte detaylar...

Eski nişanlı dehşeti: 22 Haziran'da düğünü olacaktı! Takip edip sokak ortasında katletti

Dehşete düşüren olay, saat 08.30 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti. Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü.

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Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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22 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi.

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GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Şahsın kadını takip ettiğini ileri süren görgü tanığı Turgay Yıldız, “Bir bayan yürüyerek buraya geldi. İlk önce aralarında bir itiş kakış oldu. Sonra kadın, ‘imdat, yardım edin’ diye bağırdı. Sonra adam çantasından silahını çıkardı, bir el ateş etti. Ben de oraya doğru koşmaya başladım, ne oluyor diye, ne yapıyorsunuz dedim? Sanırım kadın vurulmanın etkisiyle yere düştü. Sonra şahıs, kadını yerde çevirip 4 el ateş etti, toplamda 5 el ateş etti. Göğsünden ve boynundan vurdu, adam öldürmeye gelmiş belli. Ambulansı aradık geldi, müdahale ettiler ama sanırsam kadını kurtaramadılar. Şahıs daha sonra kaçtı” dedi.

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DHA-İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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