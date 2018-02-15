Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında meslekten ihraç edilen 6 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Abdurrahman Turan K, Sevtap F, Satı Y, Muhsin F, Gülsüme K. ve Faruk Y. ile avukatları katıldı.

Faruk Y. savunmasında kapatılan Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını iddia ederek, "Bank Asya TMSF'ye devredildikten sonra daha fazla para yatırdım. Devlet güvencesine alındığı için yatırımlarımı sürdürdüm. Herhangi bir talimatla para yatırmadım." dedi.

Terör örgütü üyeliğinden yargılanmanın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Gülsüme K. ise "Ben görevimin başına dönmek, öğretmenlik görevime başlamak istiyorum. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım." diye konuştu.

Muhsin F. de vatanına ve milletine sadık bir şekilde yaşadığını, örgüt üyeliğiyle yargılanmanın kendisi için en ağır imtihan olduğunu söyledi.

Diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.