'1,5 sene öncesine ait' Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın videosu olay olmuştu! Açıklama geldi 'Bazı kısımları kesilmiş, sağlık sonuçlarını paylaşacak'

Sosyal medya, Damla Ersubaşı'nın bir dönem uyuşturucu batağına düştüğünü, kumarda para harcadığını, eski eşi tarafından tehdit edildiğini, tehditle eski eşinin, çocuklarını aldığını ve çocuklarının annesiz kalmasının tek sebebinin eski eşi olduğunu söylediği videoyu konuşuyor. Kısa sürede gündem olan videoyla ilgili Damla Ersubaşı'nın avukatı açıklama yaptı.

"KİŞİSEL BİR PATLAMA NOKTASINA GELMİŞTİR"

Damla Ersubaşı sosyal medya hesabından avukatının yaptığı açıklamayı paylaştı. Açıklamada Ersubaşı'nın eski kocası tarafından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kaldığı, bunların neticesinde kişisel bir patlama noktasına geldiği belirtildi. Eski eşinin, Ersubaşı'yı çocuklarıyla tehdit ederek söz konusu videoyu kayıt altına aldırdığı ve kendisine gönderilmesini sağladığı söylendi.

"VİDEO YAKLAŞIK 1,5 SENE ÖNCESİNE AİT"

Açıklamada videonun 1,5 sene öncesine ait olduğu, yalnızca eski eşinde bulunduğu ve şimdi medyaya servis edildiği belirtildi. Avukatın açıklamasında "İlgili videoda müvekkilim ağlamakta ve psikolojisinin eski eşi tarafından altüst edildiği görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

"BAZI KISIMLARINI KESEREK MEDYAYA SERVİS ETMİŞTİR"

Açıklamanın devamında videonun bazı kısımlarının kesilerek medyaya servis edildiği söylenirken videonun tam ve orijinal halinde Ersubaşı'nın, eski eşi tarafından yapılan tehditlerle ilgili açıklama yaptığı belirtildi. Açıklamada "Mağdur olan müvekkilim Damla Ersubaşı, sanki kendisi suçluymuş gibi gösterilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı olabilecek bu videoya itibar edilmemesini ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşılmasını rica ediyoruz." denildi.

Aynı zamanda Ersubaşı'nın en kısa zamanda yasaklı madde kullanmadığını gösteren sağlık sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

Damla Ersubaşı'nın sosyal medyada hızla yayılan o videoda şu ifadeleri kullandığı görülmüştü:

"Şimdi ben bir dönem kışın... Uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım. Tamam mı? Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu, çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim, Mustafa'nın hiçbir alakası yok... Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Tamam mı? Beni bununla tehdit etti. Önce dedi ki bunu aileme söylerim dedi. Çocukları bana vereceksin dedi. Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın dedim. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm dedim. Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Ondan sonra yetmedi dedi ki çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, abisine... Ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi. Evren Abdullahoğlu'na mesaj atmış. Demiş ki bu haberi gir. Mesajlar var bende, hepsini bana da attı. Şimdi, çocuklarımı benden ayırdı ya istediği her şeyi yapsın, çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi."