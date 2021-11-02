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1 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı takım ve mavi takım kaptanları kimler oldu?

02.11.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Kasım akşamında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Oyunu alan yarışmacı karşı takım kaptanını belirledi. Böylece mavi ve kırmızı takım üyeleri kaptanlar tarafından sırayla seçildi. Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'te elenen isim Ateş olmuştu. İşte detaylar...

1 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı takım ve mavi takım kaptanları kimler oldu?

Haftanın ilk günü olan 1 Kasım Pazartesi gününde MasterChef'te kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar takım kaptanı olmak ve doğru takım kurup MasterChef'e güçlü bir şekilde devam etmek için yarıştılar. En iyi midye dolmasını hazırlayan yarışmacı kaptanlık oyununu kazandı. İşte merak edilenler...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacılar kaptanlık oyununda en az 20 midye dolma hazırladı. Süre bitiminde şefler midye dolmaların tadına baktı ve bunun sonucunda en başarılı 6 isim Eren, Araz, Hasan, Azize, Safanur, Sergen oldu. En başarılı midye dolmayı yapan isim ise Eren oldu. Mavi takım kaptanı olan Eren, kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'yu seçti. Sonrasında iki isim de sırasıyla takımını oluşturdu.

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MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Eren
  • Sergen
  • Tahsin
  • Emre
  • Araz
  • Safanur

1 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı takım ve mavi takım kaptanları kimler oldu?

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

  • Burcu
  • Hasan
  • Azize
  • Dilara
  • Mert
  • Pelin

1 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı takım ve mavi takım kaptanları kimler oldu?

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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