1 Mayıs 2019’da TV’de bugün ne var? Tüm kanallar için TV yayın akışı

Televizyon rehberi, kanalların renkli ve eğlenceli yayınlarıyla yine tüm TV severleri ekranları başına topluyor. Star, Kanal D, TRT 1, Show, Fox, ATV ve TV8 gibi kanalların heyecan dolu sürükleyici yayınlarıyla yepyeni bir güne merhaba diyebilirsiniz. Canlı yayınlardan dizilerin yeni bölümlerine kadar birbirinden güzel yayınlarla sabahı ayrı akşamı apayrı bir gün geçirebilirsiniz. İşte 2 Mayıs Perşembe gününe ait en popüler yayınlardan birkaçı. Tüm kanalların 2 Mayıs Perşembe TV yayın akışını incelemek için TIKLAYINIZ! KANALLARA AİT YAYIN AKIŞLARI ATV

Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV’de haberlerin bitmesinin ardından 10:00’da Müge Anlı İle Tatlı Sert yayında olacak. Gün Ortası ise 13:00’da ekrana gelecek. Hemen ardından Beni Bırakma sonrasında ise Esra Erol’da izlenebilir. Bu iki programın arkasından ise ana haber bülteni yayınlanacak. Akşam ise 31. bölümü ile Bir Zamanlar Çukurova izleyicisinin karşısında olacak. Yılmaz’la hesaplaşan Demir çılgına dönecek. Oğluna kavuşmayı bekleyen Züleyha’yı yine zor zamanlar bekliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Büyüleneceksiniz! İşte Van Gölü'nün gizli güzelliği Ünlülerin, çocuklarıyla benzerliklerine inanamayacağınız harika fotoğrafları 1. sezondan bu yana merak edilen kamera arkası görüntüleri

Star Tv

06:00’da Kara Sevda ile yayına başlayacak olan Star Tv, Mesut Yar İle Bugün ile 2 Mayıs gününe devam edecek. Erkenci Kuş dizisinin tekrarından sonra Nursel’in Konukları programında yeni konular sizleri bekliyor. Anneler ve Gelinler’in yeni bölümünde izleyici yine eğlenceli olaylar ile karşılaşacak. Avlu ana haberin bitmesi ile birlikte yayına girecek. Bu bölümde Murat’ın ortadan kaybolmasının ardından Deniz bütün dikkatini Zerrin’e yöneltecek. Zerrin’in ise planı çoktan hazırdır. TRT 1

Baba Candır ve Seksenler dizilerinin tekrarından sonra sağlıkla ilgili önemli konulara değinilen Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi saat 11:45’te yayında olacak.

Gündeme dair konuların farklı bir bakış açısı ile değerlendirildiği Pelin Çift İle İyi Fikir 13:35’te başlayacak. Aileler Yarışıyor 15:40’da, ana haber 19:00’da yayında olacak. 20:00’da yayına girecek Tek Yürek dizisinde yine gençler arasındaki dayanışmanın çok güzel bir örneğine tanık olacaksınız. Kanal D

Hayat Sağlıklı Güzel’in yeni bölümü 07:15’ten itibaren izlenebilir. Yaralı Kuşlar 08:30’da, Müge ve Gülşen’le ikinci sayfa 09:30’da yayınlanacak. 12:15’te ise Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümü ekranda olacak. Kanal D ana haberin arkasından ise Hızlı ve Öfkeli 6 ekrana gelecek. Başrollerinde Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster ve Michelle Rodriguez'in olduğu filmde ekibin eve dönüp saklanmadan yaşamak için verdiği mücadele anlatılıyor.