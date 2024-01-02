Yılbaşında 1 milyon dolar alacağı iddia ediliyordu! Tarkan'ın gerçekte aldığı para ortaya çıktı!

Türkiye, yeni yılı coşkuyla girdi. Birçok şehirde meydanlar doldu, etkinlikler düzenlendi. Yeni yılı denize girerek kutlayanlarda oldu. Yılbaşı gecesi, Türkiye'nin dört bir yanında ünlü sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle renklendi. Ünlü isimler, 2024 yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladılar. Kimisi evinde kutladı, kimisi ise sahnede kutladı.

Sahnede olan isimlerden biri de, Türkiye'nin Megastarı Tarkan'dı. Megastar yılbaşında verdiği konser için 1 milyon dolar aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Tarkan'ın yılbaşı konserinden 1 milyon dolar kazandığı iddiası yalanlandı. Şarkıcıya ödenen gerçek miktar ortaya çıktı.

O İDDİA YALANLANDI**

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı 1 milyon dolar iddialarını yalanladı. Dağıstanlı, "(...) Yeni yılın rekoruna bir milyon dolar kazandığı konuşulan Tarkan imza attı. Ancak bir iddiaya göre böyle bir rakam yok. Tarkan 10 milyon lira almış" ifadesini kullandı.





