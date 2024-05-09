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1 milyon Euro'ya Yunanistan'dan ev almıştı! Demet Özdemir fiyatlara isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.05.2024 13:39
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Şarkıcı Oğuzhan Koç ile boşanır boşanmaz soluğu Yunanistan'da alan ve buradan da ev alarak gündeme gelen Demet Özdemir yükselen tatil masraflarından dert yandı.

1 milyon Euro'ya Yunanistan'dan ev almıştı! Demet Özdemir fiyatlara isyan etti

Oğuzhan Koç ile evliliği kısa süre Demet Özdemir bu süreçte sık sık Yunanistan'a gitmişti. Demet Özdemir, 1 milyon euroya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev almıştı.

Demet Özdemir bu sefer tatil fiyatlarına dair söyledikleriyle gündeme geldi.

Özdemir, bu sene oldukça yükselen tatil masraflarından dert yandı! Gelecek yazı yurt dışında geçireceği söylenen Özdemir "Şu an tekneye binecek durumda değiliz" dedi.

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"Eskiden fiyatlar daha ucuzdu şimdi dudak uçuklatıyor" diyen isim yükselen tatil masraflarına dertlendi. Yazı nerede geçireceği belli olmayan Özdemir "Nereye vize çıkarsa durumundayım. Belki Amerika ve İngiltere olabilir. Bali'yi de görmek istiyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Demet Özdemir'in sözlerine "Kadının kemer sıkması bile yurt dışı ya biz ne yapalım", "Burası pahalı dışarısı ucuz sanki" yorumları da geldi.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç söyledi
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