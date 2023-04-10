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1 milyon nasıl yazılır, 1 milyonun sayıyla yazımı nasıl olmalıdır? 1 milyonda kaç tane sıfır var, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan sözcüklerin imla kurallarına dikkat edilerek yazılması oldukça önemlidir. Bu kurallar Türk Dil Kurumu tarafından belirlenmiştir ve bunlara uygun şekilde yazılması iletişimi sağlıklı hale getirir. 1 milyon çokça kullanılan sözcükler arasında yer alsa da bu tarz sayılarda yazım hataları sıklıkla görülür. Bu yüzden 1 milyonun doğru yazılışı oldukça merak edilir. Genellikle yanlış yazılan 1 milyon nasıl yazılır?

1 milyon nasıl yazılır, 1 milyonun sayıyla yazımı nasıl olmalıdır? 1 milyonda kaç tane sıfır var, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bilimsel çevrelerde ve günlük hayatta sayılar oldukça sık kullanılır. Sayıların bir sonu bulunmaz yani sonsuzlardır. Bundan dolayı ihtiyaç oldukça artarak devam ederler. Bu sayılar onlardan başlayarak yüzler, binler, yüz binler, milyonlar, milyarlar ve trilyonlar olarak sıralanabilir. Her sayı yanına gelen bir basamakla birlikte artmaya devam eder. Bu basamaklar ise sayıların isimlendirilmesinde önemli rol oynar. Milyon, 999.999 sayısından itibaren sayılmaya başlar ve 999.999.999 sayısında sonlanır. Günlük ve profesyonel hayatta sorun yaşamamak için bu sayıların nasıl yazıldığı mutlaka bilinmelidir. Türkçede bulunan birçok kelimeyle birlikte sayıların doğru yazılış şekli de TDK tarafından net olarak açıklanmıştır.

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1 milyon nasıl yazılır?

Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan bu tarz kelimelerin yazılışları oldukça merak edilir. 1 milyon doğru yazılışı bilinmeyen, çoğunlukla yanlış yazılan kelimeler arasında yer alır. Sayıların rakamlarla değil de özellikle harflerle yazılış biçimi oldukça karıştırılan konulardandır. En çok merak edilen ise sayıları yazarken ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağıdır. 1 milyon yazımı, imla kurallarında hata yapmak istemeyenlerin öğrenmek istediği konular arasında yer alır. Genellikle birmilyon şeklinde bitişik yazılarak hatalı bir kullanımı vardır. Ancak bir milyon yazımı “bir milyon” olarak ayrı yazılmalıdır.

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1 milyonda kaç tane sıfır var?

Milyon sayısındaki 0 sayısı, sayının kaç olduğuna göre değişiklik gösterebilir. Bir milyon sayısında en az altı adet sıfır olması gerekir. En fazla ise 8 sıfır olabilir. Milyon basamağından sonra milyar basamaklı sayılar gelir. Buna göre aralarında 3 adet rakam bulunur. Milyonlarda, on milyonlar, yüz milyonlar bulunur. Bu doğrultuda milyonlarda kaç tane sıfır olduğu şu şekilde gösterilebilir:

  • 1 Milyon = 6 sıfır ve 7 rakam
  • 10 milyon = 7 sıfır ve 8 rakam
  • 100 milyon = 8 sıfır ve 9 rakam
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1 milyon rakamla nasıl yazılır?

Milyon kelimesi Fransız dilinden Türkçeye geçen kelimelerdendir. Dilimizde de sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer alır. Çok basamaklı sayıların yazı ile ifade edilmesi okumayı kolaylaştırır. Bir milyon ayrı yazılmalıdır ve kelimenin doğru yazım şekli bir milyon olarak kabul edilmiştir. Basamaklar, rakamların yan yana gelmesiyle oluşur ve sayıyı büyütürler. Bu göre basamaklar birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar olarak devam eder. Her bir rakamın sağ tarafına rakamlar eklenerek sayılar ifade edilir. Buna göre bir milyon rakamla yazılışı “1.000.000” şeklinde olmalıdır. 1 milyon TDK kuralları gereğince 6 sıfırla yazılır.


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