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10 bin TL olan kira 55 bin'e çıktı! Tamer Karadağlı ev sahibiyle davalık oldu: Tehdit ve şantajla yürütmeye çalışıyor

03.04.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle mahkemelik oldu. 10 bin TL olan kirasını 18 bine çıkaran ama ev sahibini mutlu edemeyen oyuncuya ev sahibi dava açtı. 55 bin lira kira isteyen ev sahibiyle davalık olan Tamer Karadağlı "Tehdit ve şantajla yürütmeye çalışıyor" dedi.

10 bin TL olan kira 55 bin'e çıktı! Tamer Karadağlı ev sahibiyle davalık oldu: Tehdit ve şantajla yürütmeye çalışıyor

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan oyuncunun ev sahibi, ünlü oyuncunun evden tahliyesi için dava açtı.

Ev sahibi, Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 TL kira ödediği, bu paranın rayicin çok altında kaldığını ifade etti. Ev sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre, yani 55 bin TL ödeme yapması için bir de kira tespit davası açtı.

Kanal D Haber'e konuşan oyuncu "10 bin liralık kirayı 18 bine çıkardım. 55 bin lira diye ihbar göndermiş. Tehdit ve şantajla yürütmeye çalışıyor bu işler böyle yürümüyor. Basına veririm, rezil ederim..." dedi.

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İcra takibi alan Tamer Karadağlı "Korkutup daireden çıkmana sebep oluyor. 1 kuruş bile hiç kimseye borcum yok" açıklamasında bulundu.

"HUKUK MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Tamer Karadağlı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da "Yaşanan elim deprem ve ekonomik krizi bahane eden bazı ev sahiplerinin, kiracılardan astronomik oranda zam talep ettiği aşikârdır. Benim oturduğum evin sahibi de bu fırsattan yararlanmaya çalışarak 10 bin 500 TL olan kira bedelinin 55 bin TL'ye çıkarmak istemektedir. Bu, yüzde bazında mevcut yasaya aykırı, çok yüksek ve haksız bir artıştır. Kabul edilemez. Hem mağdur kiracılara hem de fırsatçı ev sahiplerini örnek teşkil etmesi açısından bu zammı asla yapmayacağımı ve bu konuda başlattığım hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullanmıştı.


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