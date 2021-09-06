10 çocuk annesi fenomen Taina Licciardo-Toivola, fiziğiyle sosyal medyanın dikkatini çekti

Büyük aileleri sevdiğini ve her zaman kalabalık bir aileye sahip olmak istediğini belirten Toivola, hayatının merkezini tamamen çocukları üzerine kurdu. İsimlerini Leonardo, Cleopatra Taina Bride, Jerusalem, Shakespeare, Romeo, D’Artagnan, King James Ocean, Aphrodite, Nefertiti Butterfly Bambi ve Omega Royal Fox olarak seçtiği 10 çocuğuyla 44 yaşındaki anne kalabalık aile arzusunu gerçekleştirdi. Hatta hayatını YouTube’dan paylaştığı videolarla göstermeye başladı. Çocuklarına tüm zamanını ayırdığını ifade eden Toivola, sabaha karşı 3’te uyanarak gününe başlıyor.

EVDE EĞİTİM VERİYOR

20 yıllık evliliğini mutlu bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden Toivola, çocuklarının hobileriyle de yakından ilgileniyor. Çocuklarının müzikle olan yakın ilişkisinden memnun olduğunu belirten Toivola, evinde onlar için bir müzik stüdyosu dahi kurdu.

Haftalık 4 araba dolusu alışveriş yaptıklarını YouTube videolarında anlatan Toivola, çocuklarına belirli bir yaşa gelene kadar evde eğitim vermeyi tercih ediyor.



