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10 çocuk annesi fenomen Taina Licciardo-Toivola, fiziğiyle sosyal medyanın dikkatini çekti

06.09.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiyalı fenomen Taina Licciardo-Toivola, tam 10 çocuk annesi. Son dönemde sosyal medyada popülerleşen Toivola, kusursuz fiziğinin yanında çocuklarıyla olan ilişkisiyle de merak uyandırıyor. Paylaşımlarıyla büyük ses getiren Toivola’nın 44 yaşında ve 10 çocuk annesi olduğuna çoğu kişi inanmıyor.

10 çocuk annesi fenomen Taina Licciardo-Toivola, fiziğiyle sosyal medyanın dikkatini çekti

Büyük aileleri sevdiğini ve her zaman kalabalık bir aileye sahip olmak istediğini belirten Toivola, hayatının merkezini tamamen çocukları üzerine kurdu. İsimlerini Leonardo, Cleopatra Taina Bride, Jerusalem, Shakespeare, Romeo, D’Artagnan, King James Ocean, Aphrodite, Nefertiti Butterfly Bambi ve Omega Royal Fox olarak seçtiği 10 çocuğuyla 44 yaşındaki anne kalabalık aile arzusunu gerçekleştirdi. Hatta hayatını YouTube’dan paylaştığı videolarla göstermeye başladı. Çocuklarına tüm zamanını ayırdığını ifade eden Toivola, sabaha karşı 3’te uyanarak gününe başlıyor.

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EVDE EĞİTİM VERİYOR

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20 yıllık evliliğini mutlu bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden Toivola, çocuklarının hobileriyle de yakından ilgileniyor. Çocuklarının müzikle olan yakın ilişkisinden memnun olduğunu belirten Toivola, evinde onlar için bir müzik stüdyosu dahi kurdu.

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Haftalık 4 araba dolusu alışveriş yaptıklarını YouTube videolarında anlatan Toivola, çocuklarına belirli bir yaşa gelene kadar evde eğitim vermeyi tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya
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