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  4. 10 gün aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı! Bulunduğu yeri görenin yüreği parçalandı

10 gün aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı! Bulunduğu yeri görenin yüreği parçalandı

06.12.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki bir apartmanın balkonunda 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen köpeğin havlama seslerinin duyulmasıyla fark edildiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan izin sonrası mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

10 gün aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı! Bulunduğu yeri görenin yüreği parçalandı

Bolu’da, yaklaşık 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan yaklaşık 10 gündür köpek sesi geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KÖPEĞİN SAHİBİNE ULAŞILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde yaşayan kişilere ulaşılamaması üzerine köpeğin balkondan alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı’ndan izin alındı.

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BALKONDA BIRAKARAK TATİLE ÇIKTI İDDİASI

Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin evin balkonuna çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kalan köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardılar. Ekiplerin aşağı indirdiği köpek büyük mutluluk yaşarken çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla itfaiyecilere teşekkür etti.

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Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

İHA

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