10 güzellik sırrı!

Saçlarınızı Birayla yıkayın: Evet, yanlış duymadınız! Saçlarınızın parlaklık ve güç kazanması için birayla yıkayın ve birkaç dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı ılık suyla durulayın.
Buz küpleri kullanın: Kırışıklık, sivilce ve yağlı cilt gibi sorunları engellmek için yüzünüze buz küpleriyle masaj yapın. Buzlar eriyene kadar yüzünüzde gezdirmeye devam edin. Her gece bu işlemi yaparsanız, cilt sorunlarınıza "elveda" diyebilirsiniz.
Güneş kremi sürün: Hava ister güneşli, ister yağmurlu olsun her gün güneş kremi sürmeyi unutmayın. Dermatologlar, ultraviyole güneş ışınlarının %80'nin bulutların arasından geçtiğini söylüyor.
Dirsekleri nemlendirin: Yapılan araştırmalara göre, cilt bakımında en ihmal edilen noktalardan biri dirsekler. Gün içerisinde kullandığınız nemlendiriciyi kurumuş dirseklerinize sürün. 2 Gün içerisinde yumuşacık ve pürüzsüz olacaklardır.
Gözaltı morluklarına patates: Sabah uyandığınızda gözaltlarınızda oluşan şişlikler ve morluklardan kurtulmak istiyorsanız, patatesin mucizevi gücünden yaralanın. Soyduğunuz patatesleri dilimleyin ve göz kapaklarınızda 10 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
Makyaj süngerleri kullanmayın: Makyaj süngerleri, makyaj yaptığınız sırada en büyük yardımcınız olabilir; ancak bu düngerler cildinize yüksek oranda zarar veriyor. Makyaj süngerleri birkaç defa kullanıldığında içerisindeki makyaj kalıntıları nedeniyle bakteri barındırabiliyor. Cildinize zarar vermemek için makyaj fırçalarını deneyin. Fırçalar kirlendikçe bebe şampuanı ile temizleyebilirsiniz.
Güzel kirpikler için: Uzun ve kıvrımlı görünene kirpikler istiyorsanız, maskara sürmeden önce kirpik kıvrıştırıcı kullanın. Ardından iki kat maskara sürün; ancak yavaş ve nazik hareketlerle uygulayın.
Sivilcelerinizi sıkmayın: Sivilceleriniz ne kadar can sıkıcı görünse de onları asla sıkmayın. Çünkü sıktığınız sivilcelerin içinden çıkan bakteriler, başka bölgelere yayılır ve yeniden sivilce oluşumuna zemin hazırlar.
Fondöten rengini iyi seçin: Boynunuzu ve dekolte bölgenizden farklı gözüken bir cilt tonu görüntüsünün ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyoruz. Fondöteninizi seçerken, cildinizle uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çene altınıza bir parça sürün ve nasıl durduğuna bakın.
Beyazları kamufle edin: Saçlarınızda çıkan beyazlarınızı bir parça siyah maskara sürerek kapatabilirsiniz. Eğer sarışınsanız, bronz pudralardan yardım alabilirsiniz.
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