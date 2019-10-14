10 güzellik sırrı!

Saçlarınızı Birayla yıkayın: Evet, yanlış duymadınız! Saçlarınızın parlaklık ve güç kazanması için birayla yıkayın ve birkaç dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı ılık suyla durulayın.

Buz küpleri kullanın: Kırışıklık, sivilce ve yağlı cilt gibi sorunları engellmek için yüzünüze buz küpleriyle masaj yapın. Buzlar eriyene kadar yüzünüzde gezdirmeye devam edin. Her gece bu işlemi yaparsanız, cilt sorunlarınıza "elveda" diyebilirsiniz.

Güneş kremi sürün: Hava ister güneşli, ister yağmurlu olsun her gün güneş kremi sürmeyi unutmayın. Dermatologlar, ultraviyole güneş ışınlarının %80'nin bulutların arasından geçtiğini söylüyor.

Dirsekleri nemlendirin: Yapılan araştırmalara göre, cilt bakımında en ihmal edilen noktalardan biri dirsekler. Gün içerisinde kullandığınız nemlendiriciyi kurumuş dirseklerinize sürün. 2 Gün içerisinde yumuşacık ve pürüzsüz olacaklardır.

Gözaltı morluklarına patates: Sabah uyandığınızda gözaltlarınızda oluşan şişlikler ve morluklardan kurtulmak istiyorsanız, patatesin mucizevi gücünden yaralanın. Soyduğunuz patatesleri dilimleyin ve göz kapaklarınızda 10 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın.