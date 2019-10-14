Mynet Trend

10 güzellik sırrı!

Serpil Bayar Serpil Bayar
İLGİNÇ HABERLER  | 14.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Güzellik rutininize bunları mutlaka ekleyin!

10 güzellik sırrı!

Saçlarınızı Birayla yıkayın: Evet, yanlış duymadınız! Saçlarınızın parlaklık ve güç kazanması için birayla yıkayın ve birkaç dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı ılık suyla durulayın.

5 fitness efsanesi!5 fitness efsanesi!

Buz küpleri kullanın: Kırışıklık, sivilce ve yağlı cilt gibi sorunları engellmek için yüzünüze buz küpleriyle masaj yapın. Buzlar eriyene kadar yüzünüzde gezdirmeye devam edin. Her gece bu işlemi yaparsanız, cilt sorunlarınıza "elveda" diyebilirsiniz.

Güneş kremi sürün: Hava ister güneşli, ister yağmurlu olsun her gün güneş kremi sürmeyi unutmayın. Dermatologlar, ultraviyole güneş ışınlarının %80'nin bulutların arasından geçtiğini söylüyor.

photo-1500917293891-ef795e70e1f6

Dirsekleri nemlendirin: Yapılan araştırmalara göre, cilt bakımında en ihmal edilen noktalardan biri dirsekler. Gün içerisinde kullandığınız nemlendiriciyi kurumuş dirseklerinize sürün. 2 Gün içerisinde yumuşacık ve pürüzsüz olacaklardır.

Gözaltı morluklarına patates: Sabah uyandığınızda gözaltlarınızda oluşan şişlikler ve morluklardan kurtulmak istiyorsanız, patatesin mucizevi gücünden yaralanın. Soyduğunuz patatesleri dilimleyin ve göz kapaklarınızda 10 dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla yüzünüzü yıkayın.

Makyaj süngerleri kullanmayın: Makyaj süngerleri, makyaj yaptığınız sırada en büyük yardımcınız olabilir; ancak bu düngerler cildinize yüksek oranda zarar veriyor. Makyaj süngerleri birkaç defa kullanıldığında içerisindeki makyaj kalıntıları nedeniyle bakteri barındırabiliyor. Cildinize zarar vermemek için makyaj fırçalarını deneyin. Fırçalar kirlendikçe bebe şampuanı ile temizleyebilirsiniz.

photo-1524502397800-2eeaad7c3fe5

Güzel kirpikler için: Uzun ve kıvrımlı görünene kirpikler istiyorsanız, maskara sürmeden önce kirpik kıvrıştırıcı kullanın. Ardından iki kat maskara sürün; ancak yavaş ve nazik hareketlerle uygulayın.

Sivilcelerinizi sıkmayın: Sivilceleriniz ne kadar can sıkıcı görünse de onları asla sıkmayın. Çünkü sıktığınız sivilcelerin içinden çıkan bakteriler, başka bölgelere yayılır ve yeniden sivilce oluşumuna zemin hazırlar.

Fondöten rengini iyi seçin: Boynunuzu ve dekolte bölgenizden farklı gözüken bir cilt tonu görüntüsünün ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyoruz. Fondöteninizi seçerken, cildinizle uyumlu olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Çene altınıza bir parça sürün ve nasıl durduğuna bakın.

photo-1530999651725-59e0e1761b3a

Beyazları kamufle edin: Saçlarınızda çıkan beyazlarınızı bir parça siyah maskara sürerek kapatabilirsiniz. Eğer sarışınsanız, bronz pudralardan yardım alabilirsiniz.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
5 fitness efsanesi!5 fitness efsanesi!
Renkli çoraplarıyla tanınıyordu çelik yelek giydi!Renkli çoraplarıyla tanınıyordu çelik yelek giydi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güzellik güzellik sırları kişisel bakım

En Çok Okunan Trend Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Soruyu bilemeyince...

Genç kız çığlık atınca taciz şüphelisi yakalandı

Genç kız çığlık atınca taciz şüphelisi yakalandı

Yakışıklı oyuncu öpüşme itirafıyla olay oldu

Yakışıklı oyuncu öpüşme itirafıyla olay oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

Böylesi görülmedi! Aracını görünce şoke oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de hırsızlık yapan şüpheliden ilginç savunma: Sevdiğim kızın yanına gidecektim

Hırsızdan ilginç savunma: Sevdiğim kız için...

Seks robotlarını insanlardan ayırt etmek imkansız hale gelecek!

Seks robotlarını insanlardan ayırt etmek imkansız hale gelecek!

Bursa'da korkutan kaza! Kaldırımda yürüyen iki kişi kıl payı kurtuldu

Korkutan kaza! Kıl payı kurtuldular

Bir milyon beğeni alan ilk YouTube yorumu belli oldu! İşte o yorum...

İlk defa oluyor! 1 milyon beğeni aldı

Sosyal medyanın yeni trendi: Takipçilerine psişik seanslar veren metafizik Influencer'ları!

Takipçilerine psişik seanslar veren metafizik Influencer'ları!

Sosyal medya fenomeni Jessica Davies'in başı çıplak fotoğraflarıyla dertte!

Başı çıplak fotoğraflarıyla dertte!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.