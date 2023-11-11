10 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 10 Kasım Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 10 Kasım Cuma gününün reyting sonuçları...

10 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

10 Kasım Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (3 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Yalı Çapkını”, 2. sırada Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Show TV’de ekrana gelen “Kızılcık Şerbeti”, 2.sırada Star TV’de yayınlanan “Yalı Çapkını”, 3.sırada “Kızılcık Şerbeti” dizisinin özeti yer aldı.







