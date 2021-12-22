10 yıl önce Rusya'dan getirildi! Kilosu 12 bin dolar

Rusya'dan 10 yıl önce getirilen yumurtalardan çıkan Mersin balıkları, bugün 'anaç' olarak yavru veriyor. Popülasyonun artması için üzerinde çalışılan balıklardan elde edilen havyarın kilosu ise 2 bin ile 12 bin dolar arasında satılıyor.

Büyütülen yavrular, 'anaç' olarak kullanılmak üzere ayrı tanklara alındı. 7 yaşından itibaren yavru vermeye başlayan balıklar, bu yıl 10 yaşını doldurdu. İkinci nesil yavru için Mersin balıklarından bu sene 250 bin yumurta alındı. Yumurtalardan yalnızca 2 bin yavru çıkabildi.

Yavruları ayrı havuzlarda yetiştiren enstitü yetkilileri, balıkların üretimini yaygınlaştırmak için çalışma yapıyor. Balıkların tatlı sularda üretiminin kolay hale getirilmesi ve özel sektörün balık üretiminde faaliyete başlaması için 'anaç' kaynağı sağlamaya da hazırlanan enstitünün müdürü Serkan Erkan, bunun kolay olmadığını da söyledi.

''BU BALIĞIN ETİ ÇOK LEZZETLİ, HAVYARI BESLEYİCİ''

Çeşitli hastalıklar nedeniyle balıkların öldüğünü belirten Serkan Erkan "10 yıl önce Rusya'dan getirdiğimiz döllenmiş yumurtalar bugün bize anaç oldu. İki nesil yavru alabildik. Bu yavrular da tesisimizde anaç olarak bilime hizmet edecek. Eti oldukça lezzetli olan bu balığın yumurtaları, havyarı da çok besleyici. Kilosu 2 bin ile 12 bin dolar arasında satılıyor" dedi.

BÜYÜK HAVUZLARDA YAŞIYORLAR

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ndeki büyük havuzlarda onlarca Mersin balığı bir arada yaşıyor. Balıkları zaman zaman yakalayıp, kontrol eden uzman personel ise hasta olduğunu tespit ettiği Mersin balığını ayrı havuza alıyor. Enstitü, ilerleyen süreçte özel sektördeki girişimcilerin kuracağı havuzlarda Mersin balığının üretiminin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını amaçlıyor.

(DHA)

