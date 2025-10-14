Mynet Trend

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 2015 yılında mağarada cansız bedeni bulunan ve kimsesizler mezarlığına defnedilen kadının dosyası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yeniden açıldı. Yeniden yüzlendirme çalışması ile kadının kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl (27) olduğu ve cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin gözaltına alınan ve DNA’sı, mağaradan alınan DNA ile eşleşen akrabası Mehmet Biroğlu (32) tutuklandı.

10 yıldır aranıyordu: Enteresan şekilde bulundu! Mağaradan çıktı... DNA'lar ikisiyle de eşleşti
Çiğdem Sevinç

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in, kayıp şahıslar ve kadın cinayetlerine ilişkin eski dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Kriminal Şube, Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

FETHİ KABİR YAPILDI

Bu kapsamda, 2015’te Çermik ilçesi Petekkaya Mahallesi Alacakaya Mermer Ocağı mevkisinde bulunan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığında defnedilen bir kadına ait mezarda fethi kabir işlemi yapıldı.

10 YILDIR KAYIPTI

Olay yeri ve mezardaki kemiklerden alınan örnekler, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda incelendi. Yeniden yüzlendirme çalışmasıyla cesedin, 10 yıldır kayıp olan Gülizar Bingöl’e ait olduğu belirlendi.

HTS KAYITLARINDAN TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİNİN DNA’SI, MAĞARADAKİ DNA İLE EŞLEŞTİ

HTS analizlerinde Bingöl’ün olay tarihinde akrabası Mehmet Biroğlu ile sık sık iletişimde olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Biroğlu, ekipler tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden elde edilen DNA örnekleriyle Biroğlu’dan alınan örnekler eşleşti.

10 SENE SONRA YERİNİ BULAN ADALET

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Biroğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da aydınlatılan cinayet olayını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

(DHA)

