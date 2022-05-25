MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. '10 yıldır manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici mal varlığını açıkladı!

'10 yıldır manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici mal varlığını açıkladı!

25.05.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Cem Belevi ile yaşadığı ayrılık süreciyle gündemden düşmeyen İrem Derici, Bursa'daki sahnesinde mal varlığını sıraladı. "10 yıldır manyak gibi çalışıyorum" diyen Derici, 2 arabasının olduğunu evini de albüm yapmak için sattığını söyledi.

'10 yıldır manyak gibi çalışıyorum' diyen İrem Derici mal varlığını açıkladı!

2021 yazından bu yana Cem Belevi ile aşk yaşayan İrem Derici, geçtiğimiz haftalarda ikinci kez aldatılınca ilişkisini noktaladı. Eski sevgilisinden "Çeyrek popçu" ve "Çöp" diye bahsede Derici, Bursa'daki sahnesinde mal varlığından bahsetti.

"2 TANE ARABAM VAR, EVİMİ SATTIM"

Ayrılığın ardından peş peşe konserler veren ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren şarkıcı, Bursa'daki sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. İş insanlarının bir arada bulunduğu etkinlikte girişimcilik konusunda yetersiz olduğundan bahseden Derici, "Girişimler, yatırımlar, onlardan hiç anlamıyorum. Para işinden hiçbir şey anlamıyorum. 10 yıldır manyak gibi çalışıyorum, iki tane arabam var, bir evim bile yok. Vardı bir tane sattım onu albüm yaptım. YouTube videolarında yaşarım artık. Hani böyle haberler oluyor ya 'o ünlü popçu bakın şimdi ne halde?' diye, Allah korusun da yani" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeyma Subaşı eğlencenin dibine vurdu! Kıvrak dansıyla olay yarattı...Şeyma Subaşı eğlencenin dibine vurdu! Kıvrak dansıyla olay yarattı...
Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."Akıllara durgunluk veren soru! "Kayınpederim bana don- gecelik almış, eşim de..."
Cinsel ilişki itirafından sonra paylaştı! "Evde böyle dolaşırım"Cinsel ilişki itirafından sonra paylaştı! "Evde böyle dolaşırım"
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Rozetini Akşener taktı! Yeniden İYİ Parti'ye katıldı

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası tepki

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Çiçeği burnunda gelin seksi geceliği denize atladı

Çiçeği burnunda gelin seksi geceliği denize atladı

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Akaryakıta yeni zam! LPG fiyatı...

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi

İlginizi Çekebilir

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

Kendine ait olmayan kollarıyla spor salonunda ağırlık kaldırıyor

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

İlk kez çıplak kadın görünce donup kaldı! “Bunalmış hissettim”

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Gizlice infaz ediyorlar! Ölüm otobüsünden zehirli iğnelere...

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.