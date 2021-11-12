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  4. 10 yıldır vücut kıllarını almıyor! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

10 yıldır vücut kıllarını almıyor! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

12.11.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taylor Tilt isimli bir Tiktok kullanıcısı, vücut tüylerini almadığı için kısa sürede sosyal medyada popüler oldu. Sık sık beden pozitifliği üzerine paylaşımlar yapan Tilt, tüylerini gösterdiği gönderilerin sonrasında sert ve olumsuz tepkilerle karşılaştığını ifade etti. Kendisini eleştirenlerin aksine Tilt, durumun doğal olduğunu savundu.

10 yıldır vücut kıllarını almıyor! Kendisini eleştirenlere sert cevap verdi

Toplumsal kurallar çerçevesinde dünyanın pek çok noktasında yaşayan kadınlar istenmeyen tüylerinden kurtulmak için çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Yöntemler değişse de aslında tüylerin vücuttan uzaklaştırılması genel bir güzellik normu olarak kabul ediliyor. Taylor Tilt isimli bir Tiktok kullanıcısı, güzellik kalıplarını ve damgalanmayı yıkmak için vücudundaki tüyleri sosyal medyadan gururla sergilemeye başladı.

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Kısa kollu üstler giydiğinde koltukaltı kıllarının gözükmesinden utanmadığını dile getiren May, 500 bin görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medyada popüler olan gönderi kısa zamanda olumsuz yorumlarla doldu. May’in alışkanlığının hijyenik olmadığını düşünen bir kesim bunun cinsiyetçi bir durum olmadan hem erkek hem de kadınların vücudundaki tüyleri alması gerektiğini savundu.

Tepkilerin sonrasında May, vücut kıllarının kendisini iğrenç yapmadığının altını çizerek, “Kendim için tıraş olmayı tercih ederim ama vücut kıllarının olması seni iğrenç ya da başka bir şey yapmaz. Benim durumum tamamen doğal ve vücut kıllarını almak sadece gereksiz acıya neden oluyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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