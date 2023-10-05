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"100 Güçlü Kadın" listesine giren Kim Kardashian paraya para demiyor

05.10.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Seks kasedinin sızmasıyla ve skandallarıyla hafızalara kazınan aynı zamanda milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian, Fortune dergisinin "100 Güçlü Kadın" listesinde yer alarak kapak yıldızı oldu.

Kim Kardashian, ekonomi dergisi Fortune'un "100 Güçlü Kadın" listesine girdi. 42 yaşındaki reality show yıldızı ve marka sahibi Kardashian, ekonomi dergisinin Ekim-Kasım sayısı için kapak pozu verdi.

Yayında, SKIMS adlı vücut şekillendirici korse markasının sahibi olan Kardashian'ın şirketinin değeri 4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Son olarak "The American Horror Story: Delicate" dizisinde oyunculuk yeteneğini sergileyen Kardashian, yeni iş girişiminden, özel sermaye şirketi SKKY Partners'tan söz etti.

Yeni girişiminin her aşamasında aktif olarak rol aldığını söyleyen Kardashian, "Tamamen uygulamalı olmasaydı hiçbir şeye karışmazdım. Başka yol yok" açıklamasını yaptı.

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Dergi aynı zamanda Kardashian'ın hapishane reformu çalışmasında ortağı olan yapımcı Scott Budnick ile de konuştu. Budnick, milyarder girişimci Kardashian hakkında, "Bir şeye gerçekten inandığında canla başla çalışır, kendini kaptırır" dedi.

İş arkadaşları, Kardashian'ın yumuşak ve yavaş konuştuğunu, iyi bir dinleyici olduğunu, harekete geçmeden önce tüm bilgileri almayı tercih ettiğini anlattı.

Kardashian, şimdi bu özelliğini yeni girişiminde de kullanıyor ve yeni şirketi SKKY Partners'ın kıdemli işletme danışmanı olarak eski Burberry CEO'su ve Apple Kıdemli Başkan Yardımcısı Angela Ahrendts ile ortak çalışıyor.

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