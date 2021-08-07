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  4. 100 kiloluk altın kazan çalınmıştı! 600 yıllık hamam defineciler tarafından talan edildi

100 kiloluk altın kazan çalınmıştı! 600 yıllık hamam defineciler tarafından talan edildi

07.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatalca Kalfaköy’de bulunan 2. Beyazıt tarafından yaptırılan tarihi hamamın bakımsız ve harabeye dönmüş olması köy halkının tepkisini çekiyor. 2 yıl önce yaklaşık 100 kiloluk altın kazanı çalan definecilerin tahrip ettiği tarihi hamam havadan drone ile görüntülendi.

100 kiloluk altın kazan çalınmıştı! 600 yıllık hamam defineciler tarafından talan edildi

Av merakıyla tanınan II. Beyazıt Çatalca’daki Kalfaköyün coğrafyasını çok beğenmiş, bundan dolayı mahalleye bir av köşkü ve bir köy hamamı yaptırmıştı. Horasan Türkleri tarafından “Halife Köy” adı ile kurulan ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında köyün adı “Kalfaköy” olarak değiştirilen köyde birçok tarihi eser bulunuyor.

Yaklaşık 600 yıllık olan tarihi hamamın yıkık bir durumda olması ve defineciler tarafından talan edilmesine köylülerin tepkisine yol açtı. Harabeye dönmüş tarihi hamamın son hali ise drone ile havadan görüntülendi.

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İKİ YIL ÖNCE ALTIN KAZAN ÇALINDI

Tarihi hamamın yıkık bir durumda olmasına sitem eden genç köy sakini Umut Çoban, ”2. Beyazıt buraya av yapmaya gelirmiş. Avdan sonra burada kendi yıkanma imkanı olmadığı için, buraya hamam yaptırmış. Avdan sonra hamama gider duş alırmış. Altından kazanı varmış, defineciler bu durumu duyunca buraya altın aramaya geliyorlar. Bundan 2 sene önce bu altın kazanı buradan çıkarıyorlar. Kaçak yollarla götürüp satıyorlar. Hamamın duvarları, güzel bir şekilde restore edilmişti. Defineciler her tarafı yıkmışlar” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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