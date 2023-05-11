11 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da büyük araba oyunu! Kazanan sahibi olacak

Survivor ödül oyunu yine büyük bir heyecanla takip ediliyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanan Survivor, bu akşam çok farklı bir ödülle ekranlara geldi. Acun Ilıcalı ödülü, 'Gelmiş geçmiş en büyük maddi Survivor ödülü' diyerek açıkladı. İşte 11 Mayıs Survivor ödül oyunu kazananı...

11 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor'da bu akşam oynanan ödül oyununun kazananı henüz belli olmadı. Gecenin sonunda, performans mücadelesinin galibi büyük ödülün de sahibi olacak.

SURVIVOR'DA GÖRÜLMEMİŞ ÖDÜL!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ödül oyunu yarışında takımlar kıyasıya mücadele etti. Kazanan takımın sahibi olacağı ödül ise araba olarak açıklandı. Acun Ilıcalı kazanan takımın ödülünü açıklarken, 'Survivor'un en büyük maddi ödülü' dedi.

Nefise'nin oyun öncesi yaptığı açıklamalar ise hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri oldukça güldürdü. Acun Ilıcalı'nın ödül ile ilgili düşüncelerini sorduğu Nefise, 'Otobüse binmekten çok sıkılmıştım. Gerçekten ihtiyacım vardı. Elimden ne geliyorsa yapacağım' diyerek eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

