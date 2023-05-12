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Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

11.05.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlarca kategorideki binlerce üründe Anneler Günü Fırsatları'na özel indirimler devam ediyor. Siz de annenize sevginizi gösterebileceğiniz ya da ihtiyaç listenizi indirimli ürünlerle tamamlayacağınız ürünleri keşfetmek için acele edin.

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de annelerin sevgi ve saygıyla anıldığı özel bir gündür. Bu özel günde, annelerimizin güzelliklerine, fedakarlıklarına ve sevgilerine teşekkür etmek için onları mutlu etmek, sevindirmek ve şımartmak hepimizin ortak isteği. Bu amaçla, birçok ünlü marka, Anneler Günü'ne özel farklı kategorilerde indirimler sunuyor. Siz de anneniz için özel bir hediye almak istiyorsanız, bu fırsatları kaçırmayın!

1. Termos deyince akla ilk onun adı gelir! Stanley termoslarda kaçırılmayacak indirimler

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2. Trendlere ayak uydurun: Levi's ve Dockers'ta indirim zamanı

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3. Müzik keyfinizi ikiye katlayacak hoparlör ve kulaklıklarda fırsatlar

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4. Çok satan Crocs terliklerdeki kaçırılmayacak fırsatları keşfedin

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5. Seyahat severlerin bir numaralı tercihi: Samsonite çantalarında fırsat

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6. Cildinize bir iyilik yapın! Güneş kremlerinde indirim

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7. Yaza fit girmek isteyenlere buraya: USR ve LivePro yoga ve pilates ürünlerinde %20'ye varan indirim

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8. Ağız ve diş sağlığınıza önem gösterin: Oral-B kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsat

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Ürünü İncele

9. Kişisel bakımına önem verenlere: Braun'da %10'a varan indirim

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10. Güzelliğinize güzellik katacak: L'oreal Paris, Maybelline New York & Garnier ürünlerinde indirim

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Anneler Günü Fırsatları'nın tamamını keşfedin!

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