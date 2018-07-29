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11 yıllık evlilik tek celsede bitti

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

“Bordo Bereliler”, “Aynalı Tahir”, “Deli Divane”, “Çat Kapı Aşk”, “El Gibi” ve “Aşkına Eşkıya” gibi çok sayıda dizi ve sinema filminin yönetmenliğini yapan Erhan Baytimur (48) ile 11 yıllık senarist eşi Ayça Baytimur’un (42) evliliği tek celsede bitti.

11 yıllık evlilik tek celsede bitti

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla dava açan Erhan Baytimur, eşi Ayça Baytimur ile 11 yıl önce evlendiğini ve bu evliliklerinden bir kız çocuklarının olduğunu belirtti.

Müvekkilinin eşiyle bir süredir ayrı yaşadığını dava dilekçesinde anlatan Erhan Baytimur’un avukatı, “Müvekkil açısından evlilik birliği çekilmez bir hale gelmiştir. Müvekkilin evlilikten bir beklentisi kalmamıştır. Son dönemde davalının davranışları ve kusurlu fiilleri nedeniyle müvekkilim ruhi ve bedeni açıdan çok yıpranmıştır.

Boşanma konusunda taraflar anlaşmaya varmıştır. Çocuğun velayeti anneye bırakılacaktır. Müvekkil çocuğu için aylık iştirak nafakası ödemeyi kabul etmiştir. Ev eşyaları davalı Ayça Baytimur’da kalacaktır. Bunun dışında taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. Tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

ANLAŞARAK BOŞANDILAR

Davanın geçen hafta görülen duruşmasına davacı Erhan Baytimur ile davalı Ayça Baytimur avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme hâkiminin “Boşanma konusunda kararlı mısınız?” sorusu üzerine söz alan davacı Erhan Baytimur, “Evlilik birliğimiz temelinden sarsılmıştır. Davalı ile anlaştık. Boşanmamıza karar verilsin. Çocuğun velayeti anneye verilsin. Çocuğum için aylık bin lira iştirak nafakası ödemeyi kabul ediyorum” dedi. Davalı Ayça Baytimur ise, “Ben de boşanma konusunda kararlıyım. Anlaşmalı boşanma davasını kabul ediyorum. Çocuğumun velayetini istiyorum. Bunun dışında herhangi bir tazminat, nafaka veya alacak talebim yoktur” dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, çiftin açtığı “anlaşmalı” boşanma davasını kabul ederek boşanmalarına karar verdi. Mahkeme protokol gereği küçük çocuğun velayetini anne Ayça Baytimur’a verdi. Mahkeme ayrıca, baba Erhan Baytimur’un çocuğu için aylık bin lira iştirak nafakası ödemesine ve çocuğuyla kişisel ilişki kurmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Baytimur Ayça Baytimur

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