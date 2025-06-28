Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

110 ışık yılı uzakta yeni bir ötegezegen keşfedildi! 10 kat daha hafif...

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu 110 ışık yılı uzaklıkta ilk kez bir ötegezegeni doğrudan görüntüledi. Merkezden yapılan açıklamada "Bu sonuç, Güneş Sistemi'nin gaz devlerinden çok Dünya'ya benzeyen ve giderek küçülen dış gezegenlerin araştırılması ve doğrudan görüntülenmesinde yeni bir adıma işaret ediyor" denildi.

110 ışık yılı uzakta yeni bir ötegezegen keşfedildi! 10 kat daha hafif...

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Temmuz 2022'de bilim operasyonlarına başlamasından bu yana ilk kez bir ötegezegenin doğrudan görüntüsünü elde etti.

4-129

TWA 7 B ADI VERİLDİ

Dünya'dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıktaki bu gökcismi, Samanyolu’ndaki ötegezegen araştırmalarında çığır açan bir gelişme olarak duyuruldu. Gözlemlenen gezegene "TWA 7 b" adı verildi. Antlia takımyıldızında yer alan ve genç bir yıldız olan TWA 7'nin yörüngesinde dönen bu ötegezegen, Satürn'e benzer kütleye sahip.

110-isik-yili-uzakta-yeni-bir-ot

10 KAT DAHA HAFİF

Yeni keşfedilen TWA 7 b, daha önce doğrudan görüntülenen ötegezegenlerden yaklaşık 10 kat daha hafif bir kütleye sahip. James Webb Uzay Teleskobu'nun bu keşfi, dış gezegenlerin doğrudan görüntülenmesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Merkezden yapılan açıklamada "Bu sonuç, Güneş Sistemi'nin gaz devlerinden çok Dünya'ya benzeyen ve giderek küçülen dış gezegenlerin araştırılması ve doğrudan görüntülenmesinde yeni bir adıma işaret ediyor" denildi.

webb-miri-twa-7-b

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tesadüfen bulundu! Yüzyıllardır saklıymış...Tesadüfen bulundu! Yüzyıllardır saklıymış...
Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Anahtar Kelimeler:
uzay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün yeni müjdeler paylaşacağız'

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Valiler toplandı, karar çıktı! Türkiye genelinde 47 ilde resmen yasaklandı

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Trump'tan Afrikalı muhabire dikkat çeken sözler! Flört etti, kahkahaya boğdu!

Trump'tan Afrikalı muhabire dikkat çeken sözler! Flört etti, kahkahaya boğdu!

ABD saldırmıştı! Uydu fotoğrafları yayınlandı! İşte son hali...

ABD saldırmıştı! Uydu fotoğrafları yayınlandı! İşte son hali...

Tesadüfen bulundu! Yüzyıllardır saklıymış...

Tesadüfen bulundu! Yüzyıllardır saklıymış...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.