110 ışık yılı uzakta yeni bir ötegezegen keşfedildi! 10 kat daha hafif...

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Temmuz 2022'de bilim operasyonlarına başlamasından bu yana ilk kez bir ötegezegenin doğrudan görüntüsünü elde etti.

TWA 7 B ADI VERİLDİ

Dünya'dan yaklaşık 110 ışık yılı uzaklıktaki bu gökcismi, Samanyolu’ndaki ötegezegen araştırmalarında çığır açan bir gelişme olarak duyuruldu. Gözlemlenen gezegene "TWA 7 b" adı verildi. Antlia takımyıldızında yer alan ve genç bir yıldız olan TWA 7'nin yörüngesinde dönen bu ötegezegen, Satürn'e benzer kütleye sahip.

10 KAT DAHA HAFİF

Yeni keşfedilen TWA 7 b, daha önce doğrudan görüntülenen ötegezegenlerden yaklaşık 10 kat daha hafif bir kütleye sahip. James Webb Uzay Teleskobu'nun bu keşfi, dış gezegenlerin doğrudan görüntülenmesinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Merkezden yapılan açıklamada "Bu sonuç, Güneş Sistemi'nin gaz devlerinden çok Dünya'ya benzeyen ve giderek küçülen dış gezegenlerin araştırılması ve doğrudan görüntülenmesinde yeni bir adıma işaret ediyor" denildi.