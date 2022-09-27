12.00 saat anlamı nedir? 12 00 saat anlamı, yorumu ve numeroloji ile ilişkisi 2022

İnsanlar evrenden kendilerine gelen bir mesajla umutlanmak isterler. Bu mesajlar bazen saatler aracılığı ile gelir. Saatlerin üzerindeki sayılar kişilere bazen olumlu bazen olumsuz anlama gelebilecek anlamlar taşırlar. Bu yorumlamaları saat falı yapar. Saat falı, saatleri gruplandırarak yorumlar. Bu sınıflandırma kapsamında tüm saatlere farklı isimler verilmiştir.

Saat gruplarından birisi olan çift saatler genel olarak olumlu yorumlanır. Ters saatler ise ya da diğer ismi ile ayna saatleri, bir şeylerin ters gittiğine dair mesajlar verdiği düşünülür. Tam saatler denilen saat grubu ise hem olumlu hem de olumsuz mesajlar içerebilir.

12.00 saati, olumsuz anlamlar taşıdığına inanılan tam saattir. Aşk hayatı için bazı üzücü haberler veren bir tam saat sayısıdır. Peki, 12.00 saat anlamı nedir?

12.00 saat anlamı ne demek?

Gün içinde saate baktığı zaman 12.00 saatiyle sürekli karşılaşan kişi bunun bir tesadüf olduğunu düşünmez. Bu saatin, onları gören kişi için sevdiği kişiden olumsuz anlamda mesajlar içerdiğine inanılır. Saat üzerinde 12.00 saati sürekli görülüyorsa bu durum beğenilen, hoşlanılan ya da âşık olunan kişiden kötü haberler var anlamına gelir. Bu rakamları gören kişi ile duyguları aynı değildir.

Halk arasındaki saat falına göre eğer biri bu rakamları saat üzerinde görüyorsa duyguları ve aşkı karşılıksızdır. Bu durumu iş hayatı için yorumlayanlar da olur. İş hayatında emeklerinin karşılığını alamayacakları bir döneme geçiyor olabilir şeklinde yorumlanır.

12.00 anlamı ve numeroloji ile ilişkisi nedir?

Numeroloji, sayıların ve harflerin insanlara bir mesaj verdiğini savunur. Saat sayılarının anlamları da numeroloji kapsamında incelenebilir. Bu bağlamda saatleri incelerken her bir sayıyı tek tek ele almak gerekir.

12 00 saat anlamı 2022 yılına kadar numeroloji kapsamında da olumlu olarak yorumlanır. Bir ve iki rakamları ayrı ayrı incelenir. Buna göre bir rakamı kişi için kötü günlerin geride kaldığını müjdeler. İki rakamı ise kişinin hem kendisi hem çevresi ile uyumlu olduğunun göstergesidir.



