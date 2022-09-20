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20.20 saat anlamı nedir? 20 20 saat anlamı ve yorumu 2022

19.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saatler zamanı göstermelerinin yanı sıra üzerinde bulunan sayılarla gören kişilere bazı mesajlar da verirler. Bu mesajların bazıları olumlu bazıları ise olumsuz olabilir. 20.20 saat sayısı da olumlu olduğuna inanılmayan saat sayıları arasındadır. 20 20 saat anlamı 2022 yılına kadar genellikle olumsuz olarak yorumlanmıştır.

20.20 saat anlamı nedir? 20 20 saat anlamı ve yorumu 2022

Gün içinde bir kişi saate baktığında gördüğü sayıları anlamlarına göre yorumlar. Bu yorumlamaya saat falı adı verilmiştir. Bilimsel bir açıklaması yoktur. Numeroloji de sayıları daha evrensel ve derin anlamlar bakımından inceler.

Saat falında saatlerdeki sayıları yorumlarken bunlar gruplandırılır. Bu gruplandırmaya göre bazı isimler verilmiştir. Bu isimler şu şekildedir: Çift sayılar, tek sayılar, ters sayılar. Çift sayılar aynı sayılar ya da ayna sayılar olarak da anılır.

Ters sayılar genel olarak olumsuz şekilde yorumlanır. Çift saat sayılarının ise daha olumlu mesajlar içerdiğine inanılır. Bazı durumlarda saat sayısı ters olduğu hâlde olumlu, çift olduğu hâlde olumsuz mesajlar verdiği de olur. 20.20 saati da bu özelliğe sahip sayılar arasındadır. Çift ya da aynı adı ile anılan sayılar arasında olmasına rağmen anlamları çok da olumlu şekilde yorumlanmaz. Romantik ilişkiler ile ilgili olumsuz mesajlar verdiğine inanılır. 20.20 saat anlamı ne demek?

20.20 saat anlamı nedir?

Gün içinde saate baktığı zaman 20.20 sayılarını gören kişi aşk hayatı ile ilgili olumsuz düşüncelere kapılabilir. Bu saatteki sayıların sevilen ya da beğenilen kişi ile ilgili kötü haberler verdiğine inanılır. 20.20 saati görüldüğünde, gören kişinin hoşlandığı kişiden karşılık bulamayacağına inanılır. Bu sayıları gören kişi umudunu kesmeli ve yeni bir aşka yelken açmalıdır. Çünkü beğendiği, sevdiği ya da âşık olduğu kişi kendisine karşı aynı hisleri beslemiyor demektir. Halk arasındaki saat falı ismi verilen saat sayısı yorumlamasında 20.20 saat sayısı bu şekilde yorumlanır. Ancak bu açıklama ve yorumlama bilimsel değildir.

20.20 anlamı ve numeroloji ile ilişkisi nedir?

Numeroloji alanında çalışmalar yapan uzman kişiler sayıların ve harflerin anlamlarını araştırırlar. Saat sayılarını da bu yorumlar çerçevesinde incelemek mümkündür. İncelemeleri yaparken saat sayısı üzerindeki tüm sayıları tek tek ele alınır. 20.20 saat sayısı için de aynı şey geçerlidir. Bu saat sayısı üzerindeki tüm sayılar ayrı ayrı incelenir. Buna göre iki ve sıfır sayıları tek tek ele alınır. Öncelikle iki sayısının karşılık geldiği ilahı aşk, denge ve uyum kavramları yorumlanır. Bunun dışında sıfır sayısı da incelenir. Sıfır sayısı kişinin manevi yanı ile ilgilidir. Tanrıyı ve evreni de sembolize eder. Zor anlarda, kişinin bir karar vermesi gerektiği durumlarda evrenin yardımcı olabileceği şeklinde de yorumlanır.

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