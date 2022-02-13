12 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

12 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 12 Şubat akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TV8'de Survivor All Star, ATV'de Kardeşlerim ve TRT1'de Gönüldağı yer aldı.

12 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Şubat Cumartesi akşamı, Survivor, Yalnız Kurt, Gönüldağı yeni bölümleriyle ekrana geldi. 12 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 12 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

12 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanamaz haberimizde yer vereceğiz.



